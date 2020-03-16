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【英國疫情】或維持到明年春季 8成人染病

環球社會熱點 11:34 2020/03/16

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英國疫情或維持到明年春季，未來1年内英國約80%的人口或感染新冠肺炎，更可能會有790萬人入院。

新冠肺炎疫情嚴峻，英國增至近1,400人確診，確診死亡病例達35宗。英媒更引述一份英國國民保健服務（NHS）的内部文件指，英國疫情或維持到明年的春季，未來1年内英國約80%的人口或感染新冠肺炎，更可能會有790萬人入院。

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英國《衛報》引述NHS的内部文件指，負責處理新冠肺炎疫情的官員首次承認，預計疫情會再持續12個月至明年春季，更會導致NHS承受更大壓力。《衛報》引述文件指，政府預計未來12個月内，英國將有80%的人感染新冠肺炎，其中15%（790萬）人將要入院治療。

英格蘭地區衛生總監惠蒂（Chris Whitty）指，確診病例在未來10至14周內將迅速增加，代表疫情將於5月底至6月中達到高峰。在1個月的疫情高峰期内，500萬名在基本及關鍵基礎設施工作的人（包括100萬NHS員工及150萬社會護理人員）當中，預料其中50萬人會隨時染病。

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《衛報》引述1名NHS資深人士指，如英國的新冠肺炎感染率高達80%，將導致超過50萬人死亡。但惠蒂堅持指死亡率約接近0.6%，按此計算的話，英國的新冠肺炎疫情將導致31.8萬人死亡。

東英吉利亞大學（University of East Anglia）醫學教授亨特（Paul Hunter）表示，疫情可能持續1年，將令公眾感到極度沮喪及憂慮。他認爲新冠肺炎將有如一般季節性流感於夏季呈下降趨勢，並於11月再次出現。他甚至認爲新冠肺炎病毒將一直存在，但隨著人們的免疫力增強，病毒的威脅會逐漸減弱。

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責任編輯：鄭錦玲

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