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【新冠肺炎】微軟Bing團隊推出追蹤器　整理全球疫情消息

科技 11:34 2020/03/16

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微軟（Microsoft）推出的網絡搜尋引擎Bing近日推出疫情追蹤器，收集並整理全球的肺炎案例及新聞。

新型冠狀病毒肺炎於全球範圍持續擴散，在資訊數據爆炸的年代，假消息更遍佈各社交平台，尤其針對特定對象的假確診消息更屢見不鮮。為打擊假資訊、處理確診及死亡數據，由微軟（Microsoft）推出的網絡搜尋引擎Bing近日推出疫情追蹤器，收集並整理全球的肺炎案例及新聞。

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微軟宣布，Bing團隊日前研發的新冠肺炎疫情追蹤器正式推出。民眾現時可到「https://www.bing.com/covid」收取相關資訊。該追蹤器即時收集及整理互聯網上所有相關的數據，並顯示每個國家及地區的確診病例、疑似病例及死亡病例。

同時，該追蹤器亦可查詢該國家或地區的情況，以及當地媒體的新聞報道，這些內容均是透過Bing引擎搜索獲得。值得注意的是，目前只有美國地區有劃分成不同州份，方便民眾查詢州份相關資料，其他地區如中國則未有細分成省份，只有整個國家的數目。

追蹤器可查詢該國家或地區的情況，以及當地媒體的新聞報道。（Bing追蹤器截圖）

目前除了Bing的追蹤器外，民眾亦可參考政府、多個民間團體及大學所研發的疫情互動地圖及民間資訊，如港人可參考由本地民間製作的「武漢肺炎民間資訊」，內容包括個案分析、高危地區、急症等候時間、抗疫貼士等。亦可參考約翰霍普金斯大學製作的「世界即時武漢肺炎全球疫情地圖」，留意全球疫情變化。

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責任編輯：曾曉汶

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