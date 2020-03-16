【新股IPO】MBV今起招股 每手入場費2,222元

▲ 馬來西亞可印花服裝及禮品供應商MBV INTL今起至周四（19日）公開招股，一手（2500股）入場費2,222.2元，3月27日上市。（資料圖片）

馬來西亞可印花服裝及禮品供應商MBV INTL （新上市編號：01957） 今起至周四（19日）公開招股，計劃發行1.6億股，每股招股價介乎0.8至0.88元，一手（2500股）入場費2,222.2元，3月27日上市，南華金融為獨家保薦人。

是次集資所得款項的30.5%將用於增強及提高集團的倉儲容量及軟件、19.6%將用於加強銷售及營銷力度、6.6%用於建立兩個分銷中心以及購買額外卡車及僱傭額外物流工人及司機、11.8%用於升級及投資信息系統、8.2%用於開發一個電子商務銷售平台、13.3%用尋求戰略性收購及投資，現時並未物色有關收購目標，以及10%用作一般運營資金。

MBV主要收入來源源自批發業務，佔公司收入逾8成，截至去年首9個月，純利按年下跌17.2%至1329萬令吉，收入則按年增6.6%至1.3億令吉。

MBV指，新冠肺炎疫情未對集團造成任何重大影響，現時庫存可滿足客戶約3.5個月的需求，前向客戶完成及交付銷售訂單亦未出現任何困難，僅部分位於內地的供應商交付出現輕微延遲，約一個星期。

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責任編輯：趙偉津