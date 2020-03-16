【新冠肺炎】HKU夥新加坡人工智能科企　遙距監測患者

▲ Biovitals Sentinel方案包含一套醫療級可穿戴裝置及感應器，用以持續監測可疑患者的各種生理數據，亦有患者自我匯報資料介面，而背後更有一個人工智能分析系統Biovitals Analytics Engine。（受訪者提供圖片）

全球已有十多萬人確診新型冠狀病毒肺炎，但目前仍然未有確切的疫苗及對付新病毒的療法。近日香港大學醫療團隊就與新加坡人工智能醫療科技公司Biofourmis合作，為香港確診新型肺炎的患者佩戴Biofourmis的可穿戴裝置，遙距監測隔離患者生物特徵數據，及時偵測出確診患者，加快醫護人員應對。

傳統監測方法有盲點

香港大學醫學院內科學系臨床教授蕭頌華表示，面對新型病毒，醫學界大多束手無策，只能依賴傳統的檢驗方法應付患者。「根據近日各方對新型肺炎的觀察，發現更多關於該病毒的知識，例如與新型肺炎確診患者有親密接觸的人士，最終可能成為確診患者，但亦有可能毫無症狀，研究或醫護人員難以發現及阻截病毒傳播。」蕭頌華指出，目前要確診新型肺炎患者，非常依賴可疑患者的自我申報以及體溫監測等間歇性檢驗方式，反映傳統的檢測方法有缺點。

▲ Biofourmis行政總裁Kuldeep Singh Rajput表示，本次的Biovitals Sentinel方案，一方面可以監測隔離患者，一方面亦可以讓醫護人員避免與確診患者接觸，防止社區爆發。（受訪者提供圖片）

以往的檢測方式有盲點，香港大學本次就聯合Biofourmis，希望將科技方法融入檢測。Biofourmis行政總裁Kuldeep Singh Rajput表示，本次專為對付新型肺炎設立Biovitals Sentinel平台。「該平台包含一套醫療級可穿戴裝置及感應器，用以持續監測可疑患者的各種生理數據，亦有患者自我匯報資料介面，而背後更有一個人工智能分析系統Biovitals Analytics Engine。」

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Rajput解釋，透過收集患者的實時數據，例如心跳、呼吸頻率等，系統會分析及找出這些生物特徵與患者日常活動的關係，並為患者建立一個生物特徵記號（biometric signature）。「如患者的生物特徵記號有異常，例如體溫突及呼吸頻率然飆升，可讓臨床研究人員及時知道，儘快採取行動治療患者及防止病毒散播。」

阻止大規模社區爆發

Rajput透露，計劃分為兩部分，一方面讓可疑的患者佩戴，一方面就讓確診患者佩戴。「參與計劃的人數可以多達500至1000人不等，主要為在家以及在特定地方隔離的人士而設。」他找出，計劃將以100人為起始人數單位，目的是監測患者及收集各種生物特徵，再加入臨床數據加以分析，以助醫療及研究團隊完全了解疾病。

根據美國醫學會（American Medical Association）期刊的調查顯示，中國武漢某醫院的138個確診患者中，就有近29%為醫護人員，本次的方案，一方面可以監測隔離患者，一方面亦可以讓醫護人員避免與確診患者接觸，防止社區爆發。

蕭頌華表示，本次合作計劃希望透過新式科技方法，持續監測對象的生理參數，如呼吸頻率、皮膚溫度等，透過分析微細的變化，及時發現確診患者。「雖然方案未直接幫助製造對付新型病毒的疫苗，但就有效了解治療方法及臨床測試。」

記者：李彥煒