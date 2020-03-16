【新冠肺炎】特朗普誤解　Google否認設病毒篩檢網站

▲ 特朗普宣布Google已正在開發病毒篩檢網站，但Google在社交平台澄清，特朗普所提及的網站並非由Google開發，而是Google母公司Alphabet旗下的Verily的計劃。

新冠肺炎在美國急速擴散，總統特朗普（Donald Trump）日前宣布全國進入緊急狀態，同時宣布Google已正在開發病毒篩檢網站，助大眾判斷是否需要病毒檢驗測試。但Google在社交平台澄清，特朗普所提及的網站並非由Google開發，而是Google母公司Alphabet旗下的Verily的計劃。

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特朗普於上周五（13日）宣布將撥款500億美元（約3884億）應對新型冠狀病毒肺炎疫情，同時表揚Google開發病毒篩檢網站，協助民衆判斷自己是否需要作進一步檢查，以及提供病毒檢查地點。但Google周六（14日）在Twitter上澄清，網站由Verily負責。這個計劃最初亦並非特朗普所指的，將向公衆開放，而是專為醫護人員而設的平台。而目前只是初步開發階段，三藩市灣區將率先試用。

▲ Google周六（14日）在Twitter上澄清，網站由Verily負責。Google昨再次在Twitter上發表帖文，指公司目前正與美國政府合作建立一個「全國性網站」。（Twitter截圖）

Google及Alphabet行政總裁Sundar Pichai昨（15日）在網誌中表示，公司將繼續協助政府應對疫情，而Verily的計劃會逐步擴展到其他地方。Google昨亦在Twitter上再次發表帖文，指公司目前正與美國政府合作建立一個「全國性網站」，內容包含肺炎症狀、風險和檢測的資訊。內容雖然與特朗普所描述的相似，但就並非用來檢測及提供結果的網站。

▲ Sundar Pichai昨在網誌中表示，公司將繼續協助政府應對疫情。（Twitter截圖）

特朗普昨在白宮例行新聞記者會上提到，Sundar Pichai已經致電他並向他道歉。特朗普更因Google證實了他在上周五所發表的言論，公開稱讚Google的公關團隊。

責任編輯：曾曉汶