【美國減息】摩根資管：聯儲局防範信貸市場現衝擊

▲ 摩根資管環球市場策略師朱超平指，利率降至零可能導致市場擔憂聯儲局還有多少子彈可在未來使用。

美聯儲繼本月3日減息0.5厘後，市場早已預期將會在周三的議息會議上再減息，但美聯儲則在議息前突然大幅減息1厘，並推動大規模量化寬鬆的舉措。摩根資產管理環球市場策略師朱超平表示，此舉反映聯儲局高度關注上周在股票和債券市場上出現的流動性緊縮，故試圖防範信貸市場出現沖擊，並向經濟其他部門擴散。

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朱超平表示，零利率政策有助於降低美國政府的負債成本，推動相應財政支出計劃的實施。財政政策在提供疫情防治費用，以及支持受到沖擊的低收入人口和企業部門方面更具針對性。

他續指，美國對疫情的防控還處在較早的階段，市場和聯儲局也缺乏足夠的信息來評估經濟受到的影響，此時利率已下降至零，可能導致市場開始擔憂聯儲局還有多少子彈可以在未來使用。而疫情造成的外出減少對服務業將造成衝擊，以及油價下行對能源行業的影響，有可能逐漸顯現，或加劇美國經濟短期衰退的風險，並造成市場的大幅波動。

他又稱，聯儲局降息為人民銀行提供空間可進一步寬鬆，但也需要關注經濟展望下修的風險。投資者普遍預期中國經濟增速將在第二季度出現V型反轉，但隨著全球疫情惡化以及防控措施升級，中國經濟面臨的外部風險正在上升，經濟增速反轉的幅度可能受到壓制，對股票市場造成壓力。

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