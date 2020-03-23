【防疫抗疫基金】零售業資助計劃即日可申請　料7萬商戶受惠每家可獲8萬元資助（附申請方法）

▲ 每家合資格零售商戶可獲得一次過8萬元的資助，第一期資助將於4月內發放。

防疫抗疫基金支援零售業，為支援受疫情重創的零售商戶，政府在「防疫抗疫基金」下推出「零售業資助計劃」，申請由3月23日起，至4月12日為止。基金已預留56億元撥款推行計劃，預計可惠及約7萬家零售商戶。每家合資格零售商戶可獲得一次過8萬元的資助，第一期資助將於4月內發放。

為方便商戶申領資助和提升審批效率，港府只接受商戶於專屬網上申請系統遞交申請及相關證明文件。網上申請系統將於3月23日（星期一）早上9時開始運作，網上申請的截止時間為4月12日（星期日）晚上11時59分。在3星期的申請期內，商戶可透過個人電腦或智能手機直接遞交申請及相關證明文件。

相關連結：港府零售業資助計劃網上系統

計劃申請資格如下：

在香港擁有固定地址及獨立營運的實體商店，主要及實質業務為零售的商戶

及於今年1月1日前已經開業並於申請當時仍在營業的商戶

不 符合資格的零售商戶：

領有由食物及環境衞生署簽發的食肆、食堂、小食店、新鮮糧食店、食物製造廠、麵包餅食店、燒味及鹵味店牌照的商店

小販（包括持牌小販）

流動攤檔、沒有設有獨立收帳系統的百貨公司專櫃

以六個月以下的短期租約形式營運的商店

只從事郵購、網購或以直接行銷形式進行銷售活動的零售商店

零售集團或連鎖零售商店（隸屬同一商業機構並以同一商業登記經營）在計劃下可獲得最多300萬元的資助（即不可獲得多於38間分店的資助額）。



商戶需提供證明文件以核實申請資格，文件包括：

有效的商業登記證

以下4項文件當中2項 ：2020年內的強積金供款單、2020年內該間申請資助商店的租金收據或最新季度差餉/地租通知書、2020年內該間申請資助商店的最近期公用服務（如水費/電費）賬單、或2020年內於商店使用的電子支付終端的證明文件

：2020年內的強積金供款單、2020年內該間申請資助商店的租金收據或最新季度差餉/地租通知書、2020年內該間申請資助商店的最近期公用服務（如水費/電費）賬單、或2020年內於商店使用的電子支付終端的證明文件 一張能清楚顯示商店名稱及外觀的店面近照

最近與申請者/公司名稱相符的銀行賬單/銀行存摺

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計劃亦同時涵蓋由社企所經營並符合下列條件的固定實體零售商店：

載列於香港社會服務聯會（社聯）編製的《社企指南》

或獲香港社會企業總會頒發社企認證

或受惠於政府資助，如社會創新及創業發展基金、「伙伴倡自強」社區協作計劃和「創業展才能」計劃



合資格社企的零售商店需於2020年1月1日前已經開業並於申請時仍在營業。



由社企營運的零售商店或未有進行商業登記，社企所經營的合資格零售商店需直接聯絡社聯以取得其簽發的證明書及遞交申請表。該些零售商店不能透過網上系統提出申請。

社聯網站資料及相關申請表格網站





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