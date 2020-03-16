▲ 【新冠肺炎美國疫情】美國減息1厘 美股期指挫5%跌停 量寬抗疫再嚇怕市場

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，美國確診人數也達3500之際，美國聯儲局在沒有舉行議息會議下，大幅緊急減息1厘，是為2周內再次緊急減息。聯儲局減息之餘，更推出7000億美元量化寬鬆（QE）計劃，嘗試在疫情下救市。惟美國減息未有紓緩市場困擾，看來反而進一步加深投資者對疫情恐懼，加上美國減息彈藥基本耗盡，美股道指期貨急瀉逾1000點，跌幅5%觸及期指交易底限。

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美股期指於香港時間周一（16日）早上全線急瀉。期指跌幅接近5%，觸及CME期指交易所保護機制，阻止以更低價格買賣，令美股期指停留於即市低位，無法再跌也未能反彈。

道指期貨跌1041點，跌幅4.56%；標指期貨跌128點，跌幅4.78%；納指期貨跌359點，跌幅4.55%。

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美國聯儲局於當地時間周日緊急減息1厘，將聯邦基金利率區間下調至0至0.25厘，重回2008年金融海嘯後最低「零息」水平。這是聯儲局自3月3日以來，兩周內第2度未有舉行議息會下緊急減息，上次減幅為0.5厘。

聯儲局還宣佈推出7000億美元（5.46萬億美元）量寬計劃，其中5000億美元用於購買美國國債，另外2000億美元購買按揭抵押債券。聯儲局表示，周一會開始購買400億美元資產。

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聯儲局在本周二及周三還會舉行議息會，市場原本預期聯儲局屆時才會減息1厘，怎料聯儲局仍等不上這幾天已急不及待減息，令人聯想局方在議息會上會否有進一步寬鬆行動。

不過，聯邦基金利率區間下限現時已是零厘，而美國不同歐元區或日本，向來抗拒負利率，意味美國減息彈藥已基本上耗盡，並為華府推出財政措施抗疫增添壓力。