【旅業寒冬】2月訪港旅客暴跌96%至不足20萬　僅餘去年單日水平

▲ 新冠肺炎疫情持續擴散，2月份初步訪港旅客數字，按年急跌逾96%至19.9萬人次，創單月份新低，3月訪港旅客數字更有可能進一步惡化，（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續擴散，各國接連採取出入境限制措施，衝擊本港旅遊及相關業界。旅遊發展局公布2月份初步訪港旅客數字，按年急跌逾96%至19.9萬人次，創單月份新低，更預料3月訪港旅客數字或惡化。

據旅發局統計，在政府實行大幅關閉入境口岸前（2月8日前），每日約有1萬至2萬旅客訪港，至於2月8日後，訪港旅客急劇下降，平均每日約3,300人次，當中約八成為非內地旅客。

旅發局總幹事程鼎一表示，2月份全月的訪港客量，僅及去年高峰期的單日水平，即約20萬人次，為加強支援業界及合作推廣，以帶動旅遊業盡快復甦，旅發局計劃開展接近4億元推廣計劃，合共15項措施，將惠及本地及海外旅行社、酒店、航空公司、景點、零售、餐飲及會展業界。

4億元的推廣計劃包括首次向零售、餐飲界提供資助、寬免「優質旅遊服務計劃」商戶續證費及初次申請費減半、豁免業界參與旅發局逾40個客源市場活動的費用、邀請主要客源市場的業界到香港考察、以及資助業界爭取會展及獎勵旅遊活動來港等。

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責任編輯：趙偉津