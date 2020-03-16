【長和股價】瑞信狠劈長和目標價三成　股價再創重組後新低、息率曾見6厘

環球齊出手救市，中國、美國周末先後出手，惟港股開市仍見跌。本周四公布去年業績的長和 （00001） ，績前遭瑞信大劈目標價31%至90元，股價再創重組新低，長和股價開市曾跌7.5%，現價周息率一度升越6厘。

瑞信解釋，長和去年下半年整體收入料按年減少5%至2180億元，經常性純利料升1%至210億元，但今年受到新型冠狀病毒肺炎疫情衝擊，長和旗下不少業務都受負面影響，因此調低其目標價。

相關文章：【長和盈警？】赫斯基能源入帳蝕近60億 長和「定心丸」：出售和黃醫藥可抵銷（第二版）

按業務劃分，3歐洲仍然是長和增長的主要動力，零售料有健康的同店銷售增長，但入帳的收入料受到外幣兌換變動所影響。港口及基建業務維持平穩，赫斯基盈利則受到60億元撥備所影響，但會被出售和黃醫藥股權所抵銷。

只有3歐洲及基建業務可保持穩健

踏入2020年，瑞信認為，新型冠狀病毒肺炎疫情對首季中國零售業構成衝擊，而疫情擴散至中國以外地方，將繼續打擊第二季的零售業甚至港口業務，而油價急跌將令赫斯基的虧損擴大，只有3歐洲及基建業務（佔集團息稅前盈利約61%）可保持穩健，維持較強的防守性。

由於長和不少電訊和零售業務位於歐洲和英國，歐洲疫情走向不樂觀，長和近一兩周表現遜於港股大市。長和系當中，長實 （01113） 開市曾跌4.6%，長江基建 （01038） 曾跌1.3%。

相關文章：高盛：亞洲熊市持續時間料較長 暫只有中資股及台股未入熊市

相關文章：港股午後跌800點 ATM 3股挫半成（不斷更新）