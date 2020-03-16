  • 22°C
香港時間 : 2020316日 (一) 14:13
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【長和股價】瑞信狠劈長和目標價三成　股價再創重組後新低、息率曾見6厘

金融經濟 13:49 2020/03/16

分享：

環球齊出手救市，中國、美國周末先後出手，惟港股開市仍見跌。本周四公布去年業績的長和 （00001） ，績前遭瑞信大劈目標價31%至90元，股價再創重組新低，長和股價開市曾跌7.5%，現價周息率一度升越6厘。

瑞信解釋，長和去年下半年整體收入料按年減少5%至2180億元，經常性純利料升1%至210億元，但今年受到新型冠狀病毒肺炎疫情衝擊，長和旗下不少業務都受負面影響，因此調低其目標價。

相關文章：【長和盈警？】赫斯基能源入帳蝕近60億　長和「定心丸」：出售和黃醫藥可抵銷（第二版）

按業務劃分，3歐洲仍然是長和增長的主要動力，零售料有健康的同店銷售增長，但入帳的收入料受到外幣兌換變動所影響。港口及基建業務維持平穩，赫斯基盈利則受到60億元撥備所影響，但會被出售和黃醫藥股權所抵銷。

只有3歐洲及基建業務可保持穩健

踏入2020年，瑞信認為，新型冠狀病毒肺炎疫情對首季中國零售業構成衝擊，而疫情擴散至中國以外地方，將繼續打擊第二季的零售業甚至港口業務，而油價急跌將令赫斯基的虧損擴大，只有3歐洲及基建業務（佔集團息稅前盈利約61%）可保持穩健，維持較強的防守性。

由於長和不少電訊和零售業務位於歐洲和英國，歐洲疫情走向不樂觀，長和近一兩周表現遜於港股大市。長和系當中，長實 （01113） 開市曾跌4.6%，長江基建 （01038） 曾跌1.3%。

相關文章：高盛：亞洲熊市持續時間料較長　暫只有中資股及台股未入熊市

相關文章：港股午後跌800點　ATM 3股挫半成（不斷更新）

香港股票 長實集團（01113） 長江基建集團（01038） 長和（00001）

上一篇文章

【量化寬鬆】日本央行維持利率不變 加碼6萬億日圓入市買ETF

下一篇文章

高盛：亞洲熊市持續時間料較長　暫只有中資股及台股未入熊市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【澳洲隔離】港人外遊入境限制　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十九版）
【澳洲隔離】港人外遊入境限制　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十九版）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？