【美國減息】金管局下調基本利率至0.86厘　余偉文：港元拆息勢跌（第二版）

▲ 金管局總裁余偉文稱，港元拆息勢回落。

香港金融管理局（金管局）公布宣布，因應美國聯儲局減息1厘，金管局將基本利率根據預設公式下調至0.86厘，即時生效。

金管局公布，因應美國調低聯邦基金利率的目標區間100基點，當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點是0.5%，而隔夜及1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值是0.86%，所以根據預設公式，基本利率設定於0.86%。

金管局總裁余偉文稱，因應疫情，港股同樣跟隨外圍波動。然而，香港市場如常有序地運作，港元匯率、利率亦大致保持平穩，銀行體系在充足的資本及流動性的基礎上保持穩健。

他表示，港元拆息應會隨美國減息而相應下調，不過實際的調整仍會受市場對資金需求等因素影響，而不同期限的拆息也可能有不同調整的幅度。至於銀行零售層面的存貸息率，則主要取決於各銀行本身的商業考慮。

他也指出，環球央行及各國財政部門均相繼減息或採取其他措施，再加上美聯儲昨晚的行動，顯示各國都積極使用不同政策工具，以應對疫情可能帶來的風險。余偉文提醒投資者，市場仍會大上大落，做任何投資決定前，必須小心考慮以及做好風險管理。

聯儲局緊急大幅減息1厘，聯邦基金目標利率降至0至0.25厘，是不足兩星期內第2度緊急減息。聯儲局同時重啟量化寬鬆措施，規模多達7000億美元。

（第二版加入余偉文評論）

儲局再度緊急減息1厘 重啟量寬7000億美元

【定期存款】15行鬥劈港元存息 無懼全球熊市大流行