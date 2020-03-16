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【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告　中廣核磺業料純利按年增4至6成

金融經濟 12:35 2020/03/16

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▲ 港股進入業績高峰期，多間公司公布盈喜盈警。

港股進入業績期，尚未發布業績的公司相繼公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈喜：

中廣核磺業 （01164） 發盈喜。公司公布預計純利按年增40%至60%，主要因天然鈾貿易收入因天然鈾銷售量增加；應佔合營企業業績增長；及公司優化資金使用，導致利息支出下降。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告]

盈警：

叙福樓集團 （01978） 公布，預期由盈轉虧，於截至2019年底止年度錄得股東應佔虧損，相對2018年度錄得股東應佔溢利約3520萬元。

預期虧損狀況主要由於年內營商環境持續困難，從而對整體業務營運造成重大不利影響，亦導致集團若干餐廳於年內關閉及暫停營業。此外，集團亦於年內就該等餐廳及若干表現不佳餐廳的固定資產、金融資產及╱或使用權資產作出相關的計提減值撥備。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告]

新力控股 （02103） 公布，預期截至2019年12月31日止年度，股東應佔淨利潤將按年錄得不低於320%的大幅增長，主因集團於該年度所交付房地產的平均售價及總建築面積增加。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告]

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敘福樓集團（01978） 香港股票 盈警 盈喜 新力控股（02103）

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