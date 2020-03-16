【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告 國電科環料去年盈轉虧（不斷更新）

▲ ▲ 港股進入業績高峰期，多間公司公布盈喜盈警。

港股進入業績期，尚未發布業績的公司相繼公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈喜：

中星集團控股 （00055） 料去年虧損收窄至2500萬至3800萬元，主要因持作買賣投資公平值虧損下降、貿易應收款項及其他金融資產之減值虧損下降。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告]

中國鐵鈦 （00893） 料去年虧轉盈，錄得純利不多於7500萬元，主要得益於出售前持續錄得虧損的會理縣財通鐵鈦有限責任公司及其子公司100%股本權益產生的淨收益，以及高品位鐵精礦開採業務及買賣業務產生的利潤。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告]

博耳電力 （01685） 預期去年錄得虧損將大幅減少或扭虧為盈，主要因應收貿易及其他賬款並無重大減值虧損、期內收入毛利增長以及行政和其他營運開支減少。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告]

維亞生物 （01873） 預期，集團去年收入按年增長5成，年度淨利潤按年增加逾1.8倍，主要因客戶數量及合 約訂單均錄得高速增長，孵化投資組合持續擴大及已孵 化投資企業研發及融資取得進展，實現了部分股權退出。

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寶新置地 （00299） 公布，去年全年純利按年增不少於8成，主要因公司完成收購中國南寧市持有土地開發項目的房地產開發公司後，房地產及物業投資分部的銷售收益及溢利增加所致。

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華禧 （01689） 公布，去年全年純利按年增超過4成，主要歸功於環境治理業務的收入及溢利上升。

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中國力鴻 （01586） 料全年純利按年增4至6倍。公司指，主要因能源和大宗商品檢測成功佈局及穩健發展。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告]

中廣核磺業 （01164） 發盈喜。公司公布預計純利按年增40%至60%，主要因天然鈾貿易收入因天然鈾銷售量增加；應佔合營企業業績增長；及公司優化資金使用，導致利息支出下降。

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盈警：

國電科技環保 （01296） 預告，集團去年盈轉虧，料將錄得稅前虧損1.4億至2.2億元人民幣，主要因風機 業務的毛利下降、增加了部分風機產品的質保費用及早前披露的仲裁影響財務費用。

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友成控股 （00096） 預告去年純利將按年顯著減少，主要因平均毛利率下跌以及研發支出增加。

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百福控股 （01488） 預期去年虧損大幅增加，主要因處置手袋業務產生的虧損、利息費用的增加以及參股餐飲品牌由於體量限制及處於高速成長期，階段性投入較大，整體尚未能為集團貢獻利潤，甚至產生虧損。

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意科控股 （00943） 預期去年盈轉虧，錄得虧損不少於6000萬港元，主要因勘探及評估資產的減值虧損、應佔聯營公司的虧損大幅增加以及股東貸款增加導致融資成本大幅增加。

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港大零售 （01255） 料去年盈轉虧，錄得虧損介乎6,700萬至7,500萬港元，主要因集團零售業務受到衝擊，預期年度總體銷售收入按年下滑約2成，以及商譽撇減影響。

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福森藥業 （01652） 公布，去年全年純利按年下跌45%至1.02億元。公司指，公司減少與小規模經銷商合作，現逐步將銷售渠道集中到全國性或區域龍頭經銷商、中藥注射液受中國境內相關政策變動影響、集團研發費用增加。

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西王置業 （02088） 預計去年全年淨虧損約5000萬至6000萬元人民幣，主要因售已落成待售物業、公司應佔現金產生單位之商譽減值虧損及2018年錄得印台山玉米文化項目之賠償收入屬一次性。

愛得威建設 （06189） 公布純利按年跌4至5成，主要因建築裝飾行業增長減速及競爭加劇，導致新項目毛利率下降；公司對於若干決算及付款流程延遲的大型項目作出進一步撥備。

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中國育兒網絡 （01736） 預計公司純利按年跌85%，主要因毛利、收入下跌、銷售成本上升。

公司又預計，去年全年收入跌16%，主要因中國宏觀經濟持續下行。

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新晨中國動力 （01148） 公布，公司純利按年下跌4成，主要因中國汽車需求仍然疲弱，特別是低端消費市場，導致發動機銷售下跌及收取之政府補貼減少。

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立基工程 （01690） 料由盈轉虧。公司指，項目的完成進度意外延長而成本超支、在進行的項目數量減少收益減少、平均合約金額較去年減少。公司料，去年全年收益按年下跌50%。

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思捷環球 （00330） 料，公司下半年產生重大虧損。2019／2020年財政年度下半年銷售出現重大負面影響。公司表示，主要因全球性大流行病對公司及其供應商所營運的市場之傳播速度和範圍、沒有可靠預測全球性大流行病在何時可以停止。

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叙福樓集團 （01978） 公布，預期由盈轉虧，於截至2019年底止年度錄得股東應佔虧損，相對2018年度錄得股東應佔溢利約3520萬元。

預期虧損狀況主要由於年內營商環境持續困難，從而對整體業務營運造成重大不利影響，亦導致集團若干餐廳於年內關閉及暫停營業。此外，集團亦於年內就該等餐廳及若干表現不佳餐廳的固定資產、金融資產及╱或使用權資產作出相關的計提減值撥備。

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新力控股 （02103） 公布，預期截至2019年12月31日止年度，股東應佔淨利潤將按年錄得不低於320%的大幅增長，主因集團於該年度所交付房地產的平均售價及總建築面積增加。

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