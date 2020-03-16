道指期貨急跌千點　恒指黑期跌逾500點（不斷更新）

美國聯儲局突然減息1厘，並重啟7000億美元的量寬計劃，是不足兩周內再重手出招，消息再次震驚市場，道指期貨應聲下跌，早段急挫959點，低見21880點，走勢或進一步受壓。亞洲股市恐再上演黑色星期一。恒指黑期一度急跌623點。

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儲局再度緊急減息1厘 重啟量寬7000億美元

【8：05】美國聯儲局緊急大幅減息1厘，聯邦基金目標利率降至0至0.25厘，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）重申，反對負利率。

聯儲局主席鮑威爾重申反對負利率

【7：55】香港金融管理局（金管局）公布宣布，因應美國聯儲局減息1厘，金管局將基本利率根據預設公式下調至0.86厘，即時生效。

金管局下調貼現窗基本利率至0.86厘 應對美國聯儲局減息1厘

【7：40】新股九尊數字互娛 （01961） 公布招股結果，九尊數字互娛以1.35元定價，集資淨額1億元，九尊數字互娛1手中籤率60%，抽45手 （90000） 股始穩獲1手。

【新股IPO】九尊數字互娛超額認購22倍 中籤率60%

【7：26】美國10年期債息報0.96厘。

【7：23】油價急挫5%，紐約期油跌1.69美元或5.3%，報30.04美元；布蘭特期油跌1.96美元或5.8%，報31.89美元。

【7：20】恒指黑期最新跌540點。

【6：25】道指期貨跌1041點或4.6%，報21798點。

【6：21】恒指黑期跌571點。道指期貨跌933點。

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