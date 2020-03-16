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美股熔斷後創87後最大跌幅　港夜期跌幅減半低水約670點（不斷更新）

金融經濟 23:17 2020/03/16

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聯儲局再度「突發性減息」，並且重推QE，惟此舉非彈沒有刺激投資情緒，反而讓外界負面解讀，認為經濟前景大幅轉淡，環球股市大挫。美股道指早段瀉2200點或9.7%，而恒指交易時段插近千點後，夜期更「愈跌愈有」，期指暫低水近1400點，期權短暫停牌機制更已被觸發。

【23：15】港股夜期跌幅持續收窄，報22387點，跌337點，低水677點，較最低時低水約1475點跌少一半。

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【22：35】美股道指跌幅繼續超過2000點，惟港股夜期跌幅則略為收窄，報22225點，挫499點，低水839點。

【21：50】道指創1987年以來最大跌幅，曾瀉近2800點，港股夜期則報21754點，跌970點，低水1310點。

【21：30】道指開市大瀉近一成，標指亦插逾7%，最近一個星期內第三度熔斷，連帶恒指夜期亦弱勢不斷，一個星期內第二度「跌停」，暫低水1313點，報21751點，瀉973點。

【20：42】夜期跌1019點，報21705點，低水1359點。

【20：01】IMF表示，已準備好1萬億美元貸款能力，用於抗擊疫情。

【20：00】環球資產價格進一步下跌，歐洲股市以西班牙股市為首，跌逾10%；現貨金價一度跌73.27美元，低見1456.56美元；現貨銀跌最多跌19.8%，低見11.8053美元；紐約期油跌7.8%，至29.25美元，失守30關；恒指夜期跌838點或3.7%，報21886點，大低水1178點。

【19：39】夜期跌勢加大，急挫779點，報21945點，低水1119點。歐洲股市跌8%至10%。

【19：04】現貨金一度急跌64.43美元或4.2%，低見1465.4美元，最新報1473.68美元，跌54.13美元。

【18：57】美股期貨斬倉風險未完，現貨金再跌41.42美元或2.7%，報1488.42美元；其他商品價格亦急跌，紐約期油跌5.8%，布蘭特期油跌8.6%，道指期貨已連續逾12小時處於跌停水平，報21798點，跌1041點或4.6%。恒指夜期低見22065點，跌659點，較現貨低水999點。現報22152點，跌572點，低水912點。

【18：23】夜期跌勢未止，最新報22143點，跌581點，低水921點。

【17：15】恒指夜期開報22686點，最新報22460點，跌264點或1.2%，大低水604點。

黑期跌約425點，報22487點。

美國聯儲局突然減息1厘，並重啟7000億美元的量寬計劃，是不足兩周內再重手出招，消息再次震驚市場，美股期貨跌近5%再觸發跌停，恒指今早低開715點，早段跌幅曾收窄至逾400點。全日跌969點，收報23063點。

50藍籌今年來近半累挫逾兩成　僅1隻仍上升
儲局再度緊急減息1厘　重啟量寬7000億美元

【16：30】即月期指收報22724點，跌1151點，大低水340點。

【16：10】恒生指數U盤收報23063點，跌969點，跌4%；國指收報9227點，跌422點或4.4%。主板成交1588億元。

舜宇 （02382） 跌12.8%，為跌幅最大藍籌；中石化 （00386） 逆市向好升0.8%，藍籌中表現最佳。

【16：00】恒生指數U盤前跌985點，報23047點。

【15：54】韓國央行減息50個基點，至0.75%。

【15：12】港股跌穿23000點水平，跌約1050點。

【15：05】港股跌近1000點，下試23000點水平。

【15：00】內地股市午後跌幅再擴大，上證跌3.3%，收報2789點；深證跌5.3%，收報10253點；創業板指跌5.9%，收報1910點。

【14：46】港股午後一度跌近1000點，低見23064點，於23000點暫見支持，最新跌約900點。

【14：07】大市午後跌900點，跌至23100點水平。

【13：40】港股跌幅進一步擴大至近800點，至23250點水平。

ATM 3股午後愈跌愈深，阿里巴巴 （09988） 跌5.9%；騰訊 （00700） 跌5%；美團 （03690） 跌5.7%。

【13：26】港股午後近700點，最新跌685點，報23347點。

【13：11】日本央行維持政策利率在-0.1%不變。將年度ETF購買目標增加6萬億日元，總規模達12萬億日元。

【量化寬鬆】日本央行維持利率不變 加碼6萬億日圓入市買ETF

【13：09】手機孖寶午後跌幅再擴大，舜宇 （02382） 、瑞聲 （02108） 齊瀉一成。

【13：07】港股午後初段跌幅擴大至逾600點，恒生指數最新報23412點，跌620點。

【13：04】滙豐 （00005） 午後跌3.3%；恒生 （00011） 跌3%；東亞 （00023） 跌2.9%；渣打 （02888） 跌4.8%；中銀香港 （02388） 跌2.4%。

【13：02】滙豐公布維持最優惠利率0.5%不變，地產股午後升幅收窄，恒地 （00012） 升0.7%；新地 （00016） 升2%；新世界 （00017） 轉跌0.2%；信置 （00083） 跌1.7%。

【美國減息1厘】滙豐不跟減　最優惠利率（P）維持5%

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金管局下調逆周期緩衝資本至1%　即時生效

【港元按息】美國大幅減息1厘　港元拆息不跌反升隔夜息升穿1厘

【12：55】美國10年期債息跌至0.63厘。

【12：28】黑期於港股中午休市時跌幅擴大，曾跌700點，最新跌678點，報23310點。

【12：21】日本首相安倍晉三表示，新冠肺炎正對經濟產生嚴重影響，希望在G7會議上，討論針對經濟的共同行動。

【12：08】50藍籌當中，中石化 （00386） 升4.1%，為升幅最大藍籌；瑞聲 （02018） 跌9.2%，藍籌中表現最差。

【12：04】聯儲局大手減息1厘，地產股逆市上升，恒地 （00012） 升1.6%；新地 （00016） 升2.8%；新世界 （00017） 升0.5%；長實 （01113） 升0.2%；信置 （00083） 跌1%。

【美國減息】香港地產股倒升　新鴻基地產倒升近3%

【12：00】恒生指數半日跌525點或2.2%，中午收報23507點。國指中午收報9396點，跌253點或2.6%。主板成交677億元。

ATM 3股跑輸，跌逾4%。阿里巴巴 （09988） 跌4.1%，中午收報183.8元；騰訊 （00700） 跌穿350元水平，中午收報349.6元跌4.2%；美團 （03690） 跌4.4%，中午收報85.05元。

【11：42】港股上午收市前跌約460點，企23550點水平之上。

【11：33】中石化 （00386） 愈升愈有，股價逆市升近5.5%，高見3.89元。

【11：30】內地股市下跌，上證半日跌0.6%，中午收報2871點；深證跌1.8%，報10639點；創業板指跌2.1%，報1987點。

【11：29】英國擬推「群體免疫」策略防疫，英國概念股受壓，滙豐 （00005） 跌2.8%；渣打 （02888） 跌4.8%；長和 （00001） 跌2.3%。　

【11：26】手機孖寶跌幅擴大，舜宇 （02382） 跌8.8%；瑞聲 （02018） 跌9%。蘋果公司日前宣布，暫時關閉大中華地區以外所有零售門市。

【11：11】中石化 （00386） 低開高走，股價現時逆市升逾3%。中海油 （00883） 跌2.9%；中石油 （00857） 跌1.2%。

【10：47】大市跌幅再次收窄至不足400點，重上23500點水平。

【10：44】上周上市的新股深藍科技 （01950） 抽升逾四成，破頂高見0.88元創上市新高。另外，偉源 （01343） 升逾兩成，破頂高見1.42元；燁星 （01941） 升4%，破頂高見1.85元。

【10：37】港股跌幅突收窄100點至約540點，上試23500點水平。

【10：21】港股早段跌幅曾收窄至435點，高見23597點，惟其後再度回落，恒生指數最新跌約600點，於23440點。

【10：14】公用股逆市升，中電 （00002） 升1.2%；電能 （00006） 升0.1%；長建 （01038） 升0.5%。

【10：11】中興 （00763） 急挫一成五。NBC新聞日前引述未具名知情人士稱，美國司法部正在以涉嫌行賄對中興 （00763）  展開一項新的調查。

外媒：中興美國再惹官非　涉行賄正被美國司法部調查

【10：06】澳門距離上一宗確診40日後，新增一宗新冠肺炎病例，濠賭股下跌。其中銀娛 （00027）  跌3.5%；金沙 （01928）  跌3%。另外，永利 （01128）  跌4.9%，破底低見12.34；澳博 （00880）  跌4%；新濠 （00200） 跌4.5%；美高梅 （02282）  跌1.8%。

【新冠肺炎】澳門再出現新冠肺炎　濠賭股下挫

【9：55】報道指新冠肺炎疫情令市民被逼留在家中，帶動電視廣播收視，電視廣播 （00511） 股價升逾7%。

【9：50】ATM 3股下挫，阿里巴巴 （09988） 跌4%；騰訊 （00700） 跌3.1%；美團 （03690） 跌2.9%。

【9：49】人行開展1年期MLF操作1000億元，操作利率3.15%，與此前持平。

【9：44】防守性強的公用股相對硬淨，中電 （00002） 跌0.3%；煤氣 （00003） 跌1.8%；電能 （00006） 跌0.7%。

【9：38】港股早段跌幅略為收窄至約600點，恒指最新報23377點，跌655點。

【9：35】北水新貴逆市上揚，中國飛鶴 （06186） 升2.2%；心動公司 （02400） 升5.6%，破頂高見31.1元。

【9：34】蘋果關閉大中華區以外所有門店，舜宇 （02382） 跌2.9%；瑞聲 （02018） 跌4.3%，高偉電子 （01415） 跌2.7%；丘鈦 （01478） 跌3.3%。

【9：32】減息影響銀行息差收入，滙豐 （00005） 跌3.3%；恒生 （00011） 跌2.5%；東亞 （00023） 跌2.2%；渣打 （02888） 挫逾半成。

【美國減息】銀行股全綫下挫　渣打跌逾5%

【9：30】美國聯儲局減息1厘，本港地產股恒地 （00012） 跌1.3%；新地 （00016） 跌2%；新世界 （00017） 跌0.9%；信置 （00083） 跌2.3%；長實 （01113） 跌3.2%。

【9：29】長和 （00001） 跌7.5%，報51.3元。

【長和股價】長和再創重組後新低　開市跌7.5%、息率6.2厘

【9：24】油價下跌，三桶油向下，其中中海油 （00883） 跌7.2%；中石油 （00857） 跌3.1%；中石化 （00386） 跌2.2%。

油價暴跌逾6% 拖累三桶油股價齊向下 中海油一度瀉近7.2%

【9：20】恒生指數跌715點，開報23317點。國指跌277點，開報9372點。

滙豐 （00005） 跌3.7%，開報44元；騰訊 （00700） 跌2.5%，開報356元。

【滙豐股價】滙豐好友益美清倉滙豐　「出售實屬合理之舉」

【9：16】人民幣中間價報7.0018，上調15點子。

【9：15】即月期指開報23056點，低開819點。

【8：12】日本央行在網站聲明中稱，將在日本標準時間周一中午召開緊急政策會議，討論「貨幣控制問題」。

【8：05】美國聯儲局緊急大幅減息1厘，聯邦基金目標利率降至0至0.25厘，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）重申，反對負利率。

聯儲局主席鮑威爾重申反對負利率

【7：55】香港金融管理局（金管局）公布宣布，因應美國聯儲局減息1厘，金管局將基本利率根據預設公式下調至0.86厘，即時生效。

金管局下調貼現窗基本利率至0.86厘　應對美國聯儲局減息1厘

【7：40】新股九尊數字互娛 （01961）  公布招股結果，九尊數字互娛以1.35元定價，集資淨額1億元，九尊數字互娛1手中籤率60%，抽45手 （90000）  股始穩獲1手。

【新股IPO】九尊數字互娛超額認購22倍　中籤率60%

【7：26】美國10年期債息報0.96厘。

【7：23】油價急挫5%，紐約期油跌1.69美元或5.3%，報30.04美元；布蘭特期油跌1.96美元或5.8%，報31.89美元。

【7：20】恒指黑期最新跌540點。

【6：25】道指期貨跌1041點或4.6%，報21798點。

【6：21】恒指黑期跌571點。道指期貨跌933點。

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