港股跌幅收窄至500點內　中石化逆市升逾3%（不斷更新）

美國聯儲局突然減息1厘，並重啟7000億美元的量寬計劃，是不足兩周內再重手出招，消息再次震驚市場，美股期貨跌近5%再觸發跌停，恒指今早低開715點，早段跌幅曾收窄至逾400點。

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【11：11】中石化 （00386） 低開高走，股價現時逆市升逾3%。中海油 （00883） 跌2.9%；中石油 （00857） 跌1.2%。

【10：47】大市跌幅再次收窄至不足400點，重上23500點水平。

【10：44】上周上市的新股深藍科技 （01950） 抽升逾四成，破頂高見0.88元創上市新高。另外，偉源 （01343） 升逾兩成，破頂高見1.42元；燁星 （01941） 升4%，破頂高見1.85元。

【10：37】港股跌幅突收窄100點至約540點，上試23500點水平。

【10：21】港股早段跌幅曾收窄至435點，高見23597點，惟其後再度回落，恒生指數最新跌約600點，於23440點。

【10：14】公用股逆市升，中電 （00002） 升1.2%；電能 （00006） 升0.1%；長建 （01038） 升0.5%。

【10：11】中興 （00763） 急挫一成五。NBC新聞日前引述未具名知情人士稱，美國司法部正在以涉嫌行賄對中興 （00763） 展開一項新的調查。

外媒：中興美國再惹官非 涉行賄正被美國司法部調查

【10：06】澳門距離上一宗確診40日後，新增一宗新冠肺炎病例，濠賭股下跌。其中銀娛 （00027） 跌3.5%；金沙 （01928） 跌3%。另外，永利 （01128） 跌4.9%，破底低見12.34；澳博 （00880） 跌4%；新濠 （00200） 跌4.5%；美高梅 （02282） 跌1.8%。

【新冠肺炎】澳門再出現新冠肺炎 濠賭股下挫

【9：55】報道指新冠肺炎疫情令市民被逼留在家中，帶動電視廣播收視，電視廣播 （00511） 股價升逾7%。

【9：50】ATM 3股下挫，阿里巴巴 （09988） 跌4%；騰訊 （00700） 跌3.1%；美團 （03690） 跌2.9%。

【9：49】人行開展1年期MLF操作1000億元，操作利率3.15%，與此前持平。

【9：44】防守性強的公用股相對硬淨，中電 （00002） 跌0.3%；煤氣 （00003） 跌1.8%；電能 （00006） 跌0.7%。

【9：38】港股早段跌幅略為收窄至約600點，恒指最新報23377點，跌655點。

【9：35】北水新貴逆市上揚，中國飛鶴 （06186） 升2.2%；心動公司 （02400） 升5.6%，破頂高見31.1元。

【9：34】蘋果關閉大中華區以外所有門店，舜宇 （02382） 跌2.9%；瑞聲 （02018） 跌4.3%，高偉電子 （01415） 跌2.7%；丘鈦 （01478） 跌3.3%。

【9：32】減息影響銀行息差收入，滙豐 （00005） 跌3.3%；恒生 （00011） 跌2.5%；東亞 （00023） 跌2.2%；渣打 （02888） 挫逾半成。

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【9：30】美國聯儲局減息1厘，本港地產股恒地 （00012） 跌1.3%；新地 （00016） 跌2%；新世界 （00017） 跌0.9%；信置 （00083） 跌2.3%；長實 （01113） 跌3.2%。

【9：29】長和 （00001） 跌7.5%，報51.3元。

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【9：24】油價下跌，三桶油向下，其中中海油 （00883） 跌7.2%；中石油 （00857） 跌3.1%；中石化 （00386） 跌2.2%。

油價暴跌逾6% 拖累三桶油股價齊向下 中海油一度瀉近7.2%

【9：20】恒生指數跌715點，開報23317點。國指跌277點，開報9372點。

滙豐 （00005） 跌3.7%，開報44元；騰訊 （00700） 跌2.5%，開報356元。

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【9：16】人民幣中間價報7.0018，上調15點子。

【9：15】即月期指開報23056點，低開819點。

【8：12】日本央行在網站聲明中稱，將在日本標準時間周一中午召開緊急政策會議，討論「貨幣控制問題」。

【8：05】美國聯儲局緊急大幅減息1厘，聯邦基金目標利率降至0至0.25厘，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）重申，反對負利率。

聯儲局主席鮑威爾重申反對負利率

【7：55】香港金融管理局（金管局）公布宣布，因應美國聯儲局減息1厘，金管局將基本利率根據預設公式下調至0.86厘，即時生效。

金管局下調貼現窗基本利率至0.86厘 應對美國聯儲局減息1厘

【7：40】新股九尊數字互娛 （01961） 公布招股結果，九尊數字互娛以1.35元定價，集資淨額1億元，九尊數字互娛1手中籤率60%，抽45手 （90000） 股始穩獲1手。

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【7：26】美國10年期債息報0.96厘。

【7：23】油價急挫5%，紐約期油跌1.69美元或5.3%，報30.04美元；布蘭特期油跌1.96美元或5.8%，報31.89美元。

【7：20】恒指黑期最新跌540點。

【6：25】道指期貨跌1041點或4.6%，報21798點。

【6：21】恒指黑期跌571點。道指期貨跌933點。

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