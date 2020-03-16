【新股IPO】諾誠健華錄121億抽飛 今午截止認購（附上市時間表）

MBV今起招股 每手入場費2,222元

馬來西亞可印花服裝及禮品供應商MBV INTL （新上市編號：01957） 今起至周四（19日）公開招股，計劃發行1.6億股，每股招股價介乎0.8至0.88元，一手（2500股）入場費2,222.2元，3月27日上市南華金融為獨家保薦人。

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諾誠健華今午截止認購 錄121億抽飛

新股市場難逃技術性熊市影響，認購反應火熱的未錄盈利生科股諾誠健華醫藥 （新上市編號：09969） 上周五（13日）出現大額抽飛，金額達121億元（見表）。投資界認為，市況不穩下，大戶抽飛仍屬正常，預估該股首掛仍可企穩招股價水平。

諾誠健華已於上周五（13日）截止孖展認購，今午截止公開發售，綜合14間券商，最終錄323億元孖展認購額，超購142倍，單計輝立的抽飛金額已達57億元。

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輝立陳英傑：料諾誠健華超額200至300倍 首掛穩守招股價

輝立企業融資經理陳英傑表示，受市況拖累，對有大戶抽飛並未感到意外，料諾誠健華超額200至300倍。

他續稱，是次招股諾誠健華引入12名基礎投資者，佔集資額最多62.4%，且設6個月禁售期，加上承銷商可啟動「綠鞋」機制護盤，以低於定價的價格買入股票，再以定價水平售回公司，防止股份掛牌後失守發行價，相信即使市況未見好轉，諾誠健華首掛仍能穩守招股價。

耀才許繹彬：投資者傾向買現貨 影響諾誠健華招股反應

除輝立外，耀才亦錄22億元抽飛，行政總裁許繹彬分析，環球股市大幅下挫，市場避險情緒升溫，資金續撤離港股市場，加上近日掛牌的物管「超購王」暗盤及首掛強差人意，在超購近2,000倍的情況下，獲利空間微，進一步削弱投資者信心，因而影響對諾誠健華的認購意慾。

他又指，由於現時現貨市場的股價急瀉，入手價大跌，不少投資者相信疫情及跌市過後，後市或有大幅反彈的空間，存「撈底搏反彈」的心態，相反近期新股首掛普遍潛水或僅微升，因此投資者較傾向購買現貨，間接減弱認購潮，但相信諾誠健華首掛未會潛水。

券商 孖展額（億元） 抽飛（億元） 輝立 153 57 富途 51.9 - 耀才 48 22 信誠 20 42 恒大 16 - uSMART 7.2 - 玖富 5.1 - 第一上海 4.8 - 華盛 4.5 0.08 專嘉 4 - 利弗 3.9 - 富昌 1.9 - 時富 1.3 - 致富 1 - 14間 322.6 121.08

蜆殼電業暫緩上市

蜆殼電業 （新上市編號：02381） 公布，經考慮包括當前市場狀況等多項因素後，蜆殼電業決定延遲進行股份發售及上市，該股原預計今日公布招股結果，3月17日掛牌。

集團表示，與股份發售有關的配售包銷協議將不會被訂立，而與股份發售有關的公開發售包銷協議因此將不會成為無條件。

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九尊數字互娛、生興控股公布公布招股結果 今收市後暗盤

九尊數字互娛 （新上市編號：01961） 公布招股結果，九尊數字互娛以1.35元定價，集資淨額1億元，公開發售部分超額認購22.06倍，1手中籤率60%，抽45手（90000股）始穩獲1手。

生興控股 （01472） 公布公布招股結果，生興控股以0.5元定價，集資淨額8190萬元，公開發售部分超額認購1.47倍，1手中籤率75.83%，抽2手穩獲1手。

兩股將於今日收市後進行暗盤交易。

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海吉亞醫療集資3億至5億美元 計劃最快第2季上市

據港交所 （00388） 網站顯示，從事腫瘤醫療的海吉亞醫療於2月中遞交上市申請，消息人士透露，公司計劃集資約3億至5億美元（約約23.4億至39億港元），最快於今年第2季上市，摩根士丹利及海通國際為聯席保薦人。

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責任編輯：趙偉津