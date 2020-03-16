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【中東疫情】耶路撒冷阿克薩清真寺關閉 防穆林斯集體感染

環球社會熱點 08:28 2020/03/16

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新冠肺炎疫情在中國爆發後蔓延全世界，以色列累計確診病例亦增至200宗。宗教組織為防信眾人多聚集，引發集體感染，宣布關閉被穆斯林視為聖地的圓頂清真寺（Dome of the Rock）和阿克薩清真寺（Al-Aqsa Mosque），直到另行通知。

雖然兩座著名清真寺暫時關閉，但穆斯林仍可在兩座清真寺周邊空地，以及聖所（Noble Sanctuary，猶太教徒稱聖殿山）進行祈禱。

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阿克薩清真寺負責人基斯瓦尼（Sheikh Omar Al-Kiswani）表示，當局決定關閉該清真寺內的所有密封祈禱場所，直到另行通知，以防新冠肺炎傳播；期間，祈禱會改在阿克薩清真寺的庭院進行。

阿克薩清真寺建於公元8世紀，穆斯林對它的重要程度僅次於麥加（Mecca）和麥地那（Medina）。但受新冠肺疫情肆虐影響，近來數星期前往阿克薩清真寺祈禱的人明顯減少，而當局亦已安排人手替到達和離開的人洗手。

另外，以色列猶太教的首席拉比上周表示，猶太信徒不應該前來哭牆，或在此集體祈禱。

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責任編輯：方賢

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