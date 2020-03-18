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【現金為王】美股入熊 流動性緊 美元勢成「王中王」

環球經濟金融 21:10 2020/03/18

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近期全球流動性趨緊，即使美國聯儲局等主要央行先後向市場注資，仍難以掃除情況可能演變為信貸緊縮的憂慮。股票為首的風險資產拋售壓力難減，現金為王的情況又再出現，美元更堪稱是「王中王」。

《Trade Like A Stock Market Wizard》及《Think & Trade Like a Champion》作者、美國星級交易員米內爾維尼（Mark Minervini）於Twitter直言，自己上月底已沽清手上所有股份，全數轉為現金。

瑞穗銀行駐新加坡經濟與策略主管瓦拉坦（Vishnu Varathan）也指，最震撼是投資者甚至賣出黃金，以確保手持現金，投資者把美元視為安全緩衝的情況不能被低估。

這兩周的環球股災，美股為首多國股市均較高位跌逾2成，技術上步入熊市，資金湧向美債、日圓等避險資產，唯獨黃金斯人獨憔悴。

現貨金價上周連跌4日，一周累跌近9%，本周延續跌勢，今日先升後跌1.8%，低見1500.28美元；相反，美滙指數上周累升3%，高見98.8，本周愈升愈有，升0.7%至100.22。

聯儲局本周進一步減息1厘，聯邦基準利率降到0至0.25厘後，之後進一步減至負利率的機會愈來愈高，原則上不利美元前景，但TD Securities報告認為，即使前景急速惡化，美元短期仍有吸引力。

報告認為，現時市場運作已有失效迹象，美元需求大增。該行坦言，雖然不想過分重視上周風險資產暴跌的情況，但顯然已對「傳統」的相關性或理性預期造成挑戰。

金融市場動盪的時代，美元是否百分百安全？或許可以參考美滙指數金融海嘯前後的表現。美滙指數此前一度低見近70水平，在海嘯促使多間美國金融機構變賣海外資產套現後，美滙指數2008年底便反彈至逾88水平。

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