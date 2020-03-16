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拆解央行周一定向降準放水　哪間內銀可放錢

金融經濟 15:23 2020/03/16

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人民銀行上周五宣布，3月16日實施定向降準。

內地上周五收市後公布3月16日（周一）定向降準，由於不是全面下降，而是定向下降，即只有部份銀行受惠，若不是買開銀行股，根本不知道哪間銀行受惠，而且2019年業績未有公布，所以未能評估銀行確實數字，就算是內地的證券行專家，預測誤差亦大，今次央行是如何放水？

首先是了解何謂「三檔兩優」，法定的存款準備金制度，央行是根據金融機構的系統重要性程度，機構性質及服務定位等，將存款準備金率定為「三檔」，即五大行、股份制銀行及縣域農商行；再在「三檔」的基礎上，實施兩項優惠政策，即「兩優」。

「兩優」即（1）對達到考核標準的銀行定向降準0.5至1個百分點。（2）對符合條件的「股份行」再額外定向降準1個百分點。

    2019年9月 2020年1月 2020年3月
五大行 正常標準 13% 12.5% 12.5%
上年普惠金融領域的信貨增量佔比1.5%，或餘額佔比1.5% 12.5% 12% 12%
上年普惠金融領域的信貨增量佔比10%，或餘額佔比10% 11.5% 11% 11%
股份行 正常標準 11% 10.5% 10.5%
上年普惠金融領域的信貨增量佔比1.5%，或餘額佔比1.5% 10.5% 10% 9%
上年普惠金融領域的信貨增量佔比10%，或餘額佔比10% 9.5% 9% 9%
僅在省級行政區域內經營的商業銀行 10% 9.5% 9.5%
縣域城商行 正常標準 10.5% 10% 10%
符合一定存款比例用於當地 9.5% 9% 9%
在本縣級行政區域內經營或在其他設有分支機構，但資產規模少於100億元的農商行 7.5% 7% 7%

換言之，（1）今次再重新考核，對達標的銀行定向降準0.5至1個百分點，即原本已達普惠金融定向降準標準第二檔的銀行，是沒有影響，但原本未達標，而考核後由「一檔」進入「二檔」的銀行，則可釋放準備金。（2）「股份行」達標才有額外1個百分點優惠。

不過，由於2019年年報尚未披露，普惠性小微貸款數據來自半年年報，或第三季報，各證券商在分析時，統計或有誤差。

進檔銀行 普惠金融定向降準優惠檔 釋放準備金（億元人民幣）
工行 （01398） 進檔後降準1% 2337
中行 （03988） 進檔後降準1% 1577
交行 （03988） 進檔後降準1% 597
招行 （03968） 額外降準1% 476
青島銀行 （03866） 進檔後降準1% 20
資料來源：光大證券

至於民生證券，則認為中行 （03988） 今次未有受惠，因為已經享有頂格的「二檔」優惠。

  存準率預計降幅 釋放準備金（億元人民幣）
中行 （03988） 1% 1577
交行 （03988） 1% 605
招行 （03968） 1% 479
光大銀行 （06818） 1% 296
青島銀行 （03866） 1% 20
資料來源：民生證券

由此可見，今次定向降準，預期中行、交行及招行將可釋出更多存款準備金，這3銀行最受惠。

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招商銀行（03968） 農業銀行（01288） 建設銀行（00939） 中國銀行（03988） 工商銀行（01398） 銀行 降準 金融機構

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