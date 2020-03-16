一綫旺舖月租3萬有交易 創業佳音？

有危才有機，核心區舖租大調整下，目前各主要零售區租金近一半，旺角地舖月租跌至 3 萬至 5 萬元，是否創業商機 ?

旺角地舖月租跌至 3 萬至 5 萬元是否創業商機 ?

高峰期月租 15 至 20 萬元，最近減至 3 萬元招租。

夾公仔店、寵物店也有能力負擔。



如果在十年八年前，中小型生意營運者，希望在核心零售區開舖，幾乎難以入場。當時正值零售高峰期，銅鑼灣、尖沙咀邊線街道地舖呎租達 500 至 800 元起，一線地段更是鐘錶珠寶店天下，無可能競爭。



最近走進這些零售地段，發現吉舖處處，尖沙咀加連威老道、銅鑼灣謝斐道、旺角通菜街等，不難看見吉舖待租。有代理行統計， 4 大核心區吉舖已逾 700 間，數字預計持續上升。

美聯工商舖料核心區吉舖增至900間

吉舖多，租金自然下跌，到底舖租跌至哪些水平 ? 例如旺角山東街及通菜街 ( 女人街 ) 交界，稱得上零售旺段，一個面積約 500 平方呎舖位，目前交吉，高峰期月租 15 至 20 萬元， 據了解現叫租降至 8 萬元。另同地段通菜街 1A 至 1L 廈地下舖位，面積約 500 平方呎，原叫租每月 5 萬，業主最近減至 3 萬元招租。 3 萬元可以租旺角地舖，旺市確實少見。以前大品牌才交得起旺區租金，如今降至此水平，夾公仔店、寵物店、手機配件等小本經營生意，也有能力負擔。



自去年社會事件出現，核心區舖位租金在短短 6 個月，已跌約 20% ，疫症爆發後，單月跌幅估計亦達 1 成以上，現時商舖租金，較去年高位跌調 3 至 4 成。若租金跌一半，單從成本角度，創業、擴充業務人士，不失為時機。



不過，做生意除了睇成本，營商環境始終最重要。現時疫情未過，市民外出無疑較數星期前多，但始終有一定戒心，未必盡情消費。因此，有意創業人士，可把握目前先做功課，比較各區商舖租金變化，疫情穩定下來，市民恢復信心，可把握舖租下跌而開業。行業上，由於未來一段時間，也難望出現旅客回歸，以本地客日常所需的消費，則還有一定市場。

記者：梁建國

▲ 近日紛現吉舖招租