【新冠肺炎】歐美先後封關　對港商影響幾大？

▲ 新冠肺炎在美國全境蔓延，當局將把歐洲入境禁令擴大到英國和愛爾蘭。(法新社圖片)

新冠肺炎疫情在歐美急速擴散，多國先後採取封關、出入境限制措施，如澳洲宣佈周日午夜起所有入境的外籍旅客須自我隔離14天；美國亦將擴大入境禁令至英國及愛爾蘭。有商界代表指出，封關將影響採購及生意營運，但實際生意損失，則仍需視乎歐美等地的疫情發展情況。

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香港中華出入口商會副會長許華傑指，3至5月份本應為展覽及採購旺季，不少買家會藉此時段來港及到廣交會洽商，惟各國的出入境限制將致採購洽商出現真空期。他認為，在此情況下，企業惟有透過網上平台採購，由於未能親身赴其他地方洽商，亦預期短期內需要將產品樣本「寄來寄去」。至於對企業生意的影響有多大，目前則未能評估，因仍需視乎歐美等地的封關程度，「倘若歐美國內亦停工，甚至出現封城等情況，則嚴重影響下單及貨運流程，屆時即使寄樣本亦已無用」 。

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香港中小企協會創會會長佘繼泉則指出，港企與歐美經濟貿易及產業鏈相連，封關對有生意往來的中小企影響大，尤其本港在食材、天然補充品、工業原材料等範疇，與澳洲及英國進出口緊密，有關行業的生意營運亦受牽連。至於金融相關行業的中小企，於資金鏈上亦帶來一定壓力。雖然目前各國的封關措施僅限於人員流動，不過，倘疫情進一步惡化，他亦不排除貨物進出口亦將受限制，坦言影響深遠。

佘續指出，受疫情影響，業內不少食品加工及製造業訂單已被取消，目前中小企結業潮亦已開始浮現。除了希望疫情盡快受控外，他批評港府早前提出的100億元「防疫抗疫基金」幫助力度弱，冀當局可盡快發放更大筆應急錢支援小中企業者。

記者：蘇穎琪