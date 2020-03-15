C朗旗下酒店改成醫院 體壇名人齊出手抗疫

受新冠肺炎疫情影響，多個大型體育賽事需要暫停或押後。多名球星、班主及多隊球隊都為對抗新冠肺炎疫情出一分力。其中，皇牌球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo，C朗）更將自己的酒店改為醫院，協助抗疫工作。

而正在接受隔離檢測的祖雲達斯前鋒C朗宣布，將自己在葡萄牙旗下的連鎖酒店改為新冠肺炎的治療場所，更承諾負擔所有醫護人員薪金及病人的治療費用。

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多隊英超球隊亦有出一分力，曼城、熱刺、白禮頓等球隊表示向當地慈善機構捐出食物，而利物浦則向當地食物銀行捐出4萬英鎊。

另外，多名NBA球星及班主都捐錢，日前確診感染新冠肺炎的猶他爵士球員戈貝爾（Rudy Gobert）宣布，捐出共50萬美元助受疫情影響人士，其中10萬美元會用作支援猶他及俄克拉荷馬城（Oklahoma City）的抗疫工作，另向自己的出生地法國捐助10萬美元。

鑑於NBA宣布無限期暫停賽事，克里夫蘭騎士球員奇雲洛夫（Kevin Love）亦捐出10萬美元，以支付主場員工薪金。新奧爾良塘鵝的「怪物狀元」威廉臣（Zion Williamson），亦支付主場職員一個月薪金。而達拉斯獨行俠班主古賓（Mark Cuban）亦承諾，會繼續支付職員薪金。

▲ C朗宣布將自己的酒店改為醫院，協助對抗新冠肺炎疫情工作。