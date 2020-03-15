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【歐洲疫情】西班牙全境封鎖 法國關閉公共場所

環球社會熱點 19:21 2020/03/15

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新冠肺炎疫情席捲歐洲，西班牙確診人數累計6300名，甚至總理夫人也確診，當局宣布全國封城。同時，法國確診人數增至4499名，法國政府下令關閉非必要的公共場所，包括餐廳、酒吧、電影院、夜店等都將停止營業。

西班牙政府周六（14日）證實，總理桑切斯（Pedro Sanchez）的妻子戈麥斯（Begona Gomez）進行新冠肺炎測試反應呈陽性。兩人均留在馬德里的總理府中，情況良好。

西班牙宣佈緊急狀態，桑切斯禁止西班牙公民離開家園，但購買必需品、藥品或工作除外。所有博物館、文化中心和運動場館將關閉，飯店和咖啡館只能進行外賣生意。而銀行和加油站等基本服務將保持開放。全國各地的學校已經關閉。

桑切斯周六呼籲全國團結，所有地區應將意識形態差異放在一邊，把公民安全放在首位。他稱：「我想告訴工人、個體戶和企業，西班牙政府將竭盡所能來緩解這場危機的影響。」

自1975年開始向民主制度過渡以來，這將是西班牙第二次緊急狀態，其將持續兩周，如果有必要，則由議會批准進一步延長。

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法國關閉公共場所

法國總理菲利普（Edouard Philippe）表示，法國重症病房的人數正在增加，並且早前定下的衛生準則也被公眾忽略。法國會於周六關閉公共場所，適用於餐館、咖啡館、電影院和夜店。

菲利普稱，這不會影響食品店、銀行、煙草店和加油站等的基本業務。他還要求人們減少旅行，特別是在城鎮之間。他強調，減緩流行病的最好方法是社會隔離，公眾必須在運用這些措施方面共同表現出更大的紀律性。

他表示，於周日舉行的地方選舉仍將繼續。宗教建築將保持開放，但聚會和儀式應推遲。法國的學校將於周一關閉，直至另行通知。

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責任編輯：曾子龍
 

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