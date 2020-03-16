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【美股熊市】跌不足20%也算熊 作預測後市武斷

環球經濟金融 08:04 2020/03/16

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美股步入熊市，持續多久取決疫情會否將美國經濟推入衰退。分析師認為，股市由高位下跌2成，向來被視為熊市指標，惟有意見認為這絕非甚麼預視買賣訊號，反而僅是事後孔明用作回顧歷史可能更有意義。這遑論大跌2成，本身不一定意味市況變差，跌而就算跌幅不足2成，也可被視為熊市。

  • 熊市定義是甚麼？

股市由高位下跌2成，向來被視為熊市指標，即陷入技術性熊市

套用上述牛熊分界線的固有標準，顧問公司Yardeni Research指出，美股自60年代以來，經歷過8個熊市。

不過，就算跌幅不足2成，也可被視為熊市。

投行Baird投資策略師德爾維什（Willie Delwiche）稱，即使2011年和2018年的跌市少於20%，仍可視為熊市，皆因跌勢很強。

  • 除了步入熊市，跌2成還代表甚麼？

有意見認為，跌2成絕非甚麼買賣訊號，反而用作回顧歷史可能更有意義。

德爾維什認為，跌2成不一定等於市況變差，以此預測後市有點武斷。

投資者透過檢視股市下跌速度、多少股票受影響、觸發拋售潮的原因等因素，預測股市會否進一步下跌或見底，可能更加實際。

  • 標指算是進入熊市嗎？

按德爾維什的說法，標指跌勢很強，已經入熊了。

首先，按金融數據商Refinitiv資料，標指今次由高位回落至目前水平只需15日，為2009年以來最快。

其次，今年開局不足3個月，標指已有11日跌幅多過1%，而去年全年只有15日。

再者，自標指2月19日創新高以來，其成分股中位數跌幅近21%，跌破中位數的股票更包括Google母企Alphabet（美︰GOOG）這類巨企。

  • 熊市與衰退有關嗎？

有。追溯至1946年，15次熊市（包含跌幅不足20%的「熊市」）中，有7次伴隨經濟衰退。

LPL Financial數據顯示，熊市與美國經濟衰退同時發生時，標指平均下跌37%，而與經濟衰退無關的熊市平均跌24%。

  • 美股何時見底？

Arbeter Investments主席阿爾貝特（Mark Arbeter）：

新聞通常在大跌時很差，而且可能會變得更差。當市場開始忽略負面消息，就即將見底。

安聯首席經濟顧問埃里安（Mohamed El-Erian）：

回顧過去觸底的時候，就會發現並不是投資者停止沽售，而是因有買家進場；目前還未能確定有足夠數量的買家。

《Trade Like A Stock Market Wizard and Think & Trade Like a Champion》作者米內爾維尼（Mark Minervini）擔心：

今次反彈只是誘騙撈底投資者的魚餌，所有事情不會在一天內恢復正常。小心！如果你是短炒投資者，那麼每天都有機會。沒有明文規定，市場不能再跌。

記者：鄧燕君 

欄名 : 天下了然

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