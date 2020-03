【美股熊市】跌不足20%也算熊 作預測後市武斷

美股步入熊市,持續多久取決疫情會否將美國經濟推入衰退。分析師認為,股市由高位下跌2成,向來被視為熊市指標,惟有意見認為這絕非甚麼預視買賣訊號,反而僅是事後孔明用作回顧歷史可能更有意義。這遑論大跌2成,本身不一定意味市況變差,跌而就算跌幅不足2成,也可被視為熊市。

熊市定義是甚麼?

股市由高位下跌2成,向來被視為熊市指標,即陷入技術性熊市。

套用上述牛熊分界線的固有標準,顧問公司Yardeni Research指出,美股自60年代以來,經歷過8個熊市。

不過,就算跌幅不足2成,也可被視為熊市。

投行Baird投資策略師德爾維什(Willie Delwiche)稱,即使2011年和2018年的跌市少於20%,仍可視為熊市,皆因跌勢很強。

除了步入熊市,跌2成還代表甚麼?

有意見認為,跌2成絕非甚麼買賣訊號,反而用作回顧歷史可能更有意義。

德爾維什認為,跌2成不一定等於市況變差,以此預測後市有點武斷。

投資者透過檢視股市下跌速度、多少股票受影響、觸發拋售潮的原因等因素,預測股市會否進一步下跌或見底,可能更加實際。

標指算是進入熊市嗎?

按德爾維什的說法,標指跌勢很強,已經入熊了。

首先,按金融數據商Refinitiv資料,標指今次由高位回落至目前水平只需15日,為2009年以來最快。

其次,今年開局不足3個月,標指已有11日跌幅多過1%,而去年全年只有15日。

再者,自標指2月19日創新高以來,其成分股中位數跌幅近21%,跌破中位數的股票更包括Google母企Alphabet(美︰GOOG)這類巨企。

熊市與衰退有關嗎?

有。追溯至1946年,15次熊市(包含跌幅不足20%的「熊市」)中,有7次伴隨經濟衰退。

LPL Financial數據顯示,熊市與美國經濟衰退同時發生時,標指平均下跌37%,而與經濟衰退無關的熊市平均跌24%。

美股何時見底?

Arbeter Investments主席阿爾貝特(Mark Arbeter):

新聞通常在大跌時很差,而且可能會變得更差。當市場開始忽略負面消息,就即將見底。

安聯首席經濟顧問埃里安(Mohamed El-Erian):

回顧過去觸底的時候,就會發現並不是投資者停止沽售,而是因有買家進場;目前還未能確定有足夠數量的買家。

《Trade Like A Stock Market Wizard and Think & Trade Like a Champion》作者米內爾維尼(Mark Minervini)擔心:

今次反彈只是誘騙撈底投資者的魚餌,所有事情不會在一天內恢復正常。小心!如果你是短炒投資者,那麼每天都有機會。沒有明文規定,市場不能再跌。

記者:鄧燕君