【美股熊市】跌不足20%也算熊 作預測後市武斷
美股步入熊市，持續多久取決疫情會否將美國經濟推入衰退。分析師認為，股市由高位下跌2成，向來被視為熊市指標，惟有意見認為這絕非甚麼預視買賣訊號，反而僅是事後孔明用作回顧歷史可能更有意義。這遑論大跌2成，本身不一定意味市況變差，跌而就算跌幅不足2成，也可被視為熊市。
- 熊市定義是甚麼？
股市由高位下跌2成，向來被視為熊市指標，即陷入技術性熊市。
套用上述牛熊分界線的固有標準，顧問公司Yardeni Research指出，美股自60年代以來，經歷過8個熊市。
不過，就算跌幅不足2成，也可被視為熊市。
投行Baird投資策略師德爾維什（Willie Delwiche）稱，即使2011年和2018年的跌市少於20%，仍可視為熊市，皆因跌勢很強。
- 除了步入熊市，跌2成還代表甚麼？
有意見認為，跌2成絕非甚麼買賣訊號，反而用作回顧歷史可能更有意義。
德爾維什認為，跌2成不一定等於市況變差，以此預測後市有點武斷。
投資者透過檢視股市下跌速度、多少股票受影響、觸發拋售潮的原因等因素，預測股市會否進一步下跌或見底，可能更加實際。
- 標指算是進入熊市嗎？
按德爾維什的說法，標指跌勢很強，已經入熊了。
首先，按金融數據商Refinitiv資料，標指今次由高位回落至目前水平只需15日，為2009年以來最快。
其次，今年開局不足3個月，標指已有11日跌幅多過1%，而去年全年只有15日。
再者，自標指2月19日創新高以來，其成分股中位數跌幅近21%，跌破中位數的股票更包括Google母企Alphabet（美︰GOOG）這類巨企。
- 熊市與衰退有關嗎？
有。追溯至1946年，15次熊市（包含跌幅不足20%的「熊市」）中，有7次伴隨經濟衰退。
LPL Financial數據顯示，熊市與美國經濟衰退同時發生時，標指平均下跌37%，而與經濟衰退無關的熊市平均跌24%。
- 美股何時見底？
Arbeter Investments主席阿爾貝特（Mark Arbeter）：
新聞通常在大跌時很差，而且可能會變得更差。當市場開始忽略負面消息，就即將見底。
安聯首席經濟顧問埃里安（Mohamed El-Erian）：
回顧過去觸底的時候，就會發現並不是投資者停止沽售，而是因有買家進場；目前還未能確定有足夠數量的買家。
《Trade Like A Stock Market Wizard and Think & Trade Like a Champion》作者米內爾維尼（Mark Minervini）擔心：
今次反彈只是誘騙撈底投資者的魚餌，所有事情不會在一天內恢復正常。小心！如果你是短炒投資者，那麼每天都有機會。沒有明文規定，市場不能再跌。
記者：鄧燕君
欄名 : 天下了然