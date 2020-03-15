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【疫市營商】平民餅店生意逆市升5成　手工蛋糕成顧客必需品

商業 18:31 2020/03/15

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老陳餅店創辦人陳學貽認為，疫情下生意不跌反升，全因蛋糕成為居民的必需品。（林宇翔攝）

全城因新冠肺炎（武漢肺炎）而陷入恐慌，加上本身零售市道慘淡，餐飲業經營百上加斤。逆市開業不足半年的老陳餅店竟然近乎不受影響，負責人相信其蛋糕已成為部分顧客的必需品，對其影響不大。

生意迅速止跌回升　每日賣過百個蛋糕
疫症爆發後，主打手工戚風蛋糕的老陳餅店，生意額曾下跌10至15%。不過，現時已較疫情爆發前，倒升20%至50%。每日平均賣出120個戚風蛋糕，假日銷售額甚至達150個。陳學貽深信，正正是因為其戚風蛋糕沒有任何配料，沒有誇張的翻糖裝飾，反而可以成為附近居民的日常早餐，不會吃膩。他稱，「有部分熟客更會一星期光顧數次。」

每日平均賣出120個戚風蛋糕，假日銷售額甚至達150個；部分為切件發售。（林宇翔攝）

【疫市營商】大學女生休學創業　出售自家製健康Bagel

逆市開業　料兩年內回本
陳學貽每日早上都會在店內親手製作戚風蛋糕；中午12時餅店正式營業，大概到了下午5時左右，全部蛋糕都會售罄。另亦有是顧客提前下單訂購，平日有12至15宗定單，而假期則有20至30宗。

雖然開業不久即遇上疫症爆發，但陳學貽預計大約一年半至兩年便可以回本。老陳餅店的投資額超過80萬元，日常營運開支大約16萬元。他相信，蛋糕的價格不高，即使疫情過後，經濟下行所致的影響不大。

【零售寒冬】韓國潮牌ÅLAND疑撤出香港　旺角旗艦店已結業

記者：葉泳珊

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