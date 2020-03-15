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【美國疫情】入境禁令擴大至英國愛爾蘭 美國機場大混亂

環球社會熱點 18:17 2020/03/15

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新型冠狀病毒肺炎在美國全境蔓延，當局將把歐洲入境禁令擴大到英國和愛爾蘭。該旅行禁令引起歐盟各國憤怒和混亂，領導人紛紛指責美國總統特朗普未經協商而做出決定。與此同時，針對從歐洲返回美國的遊客，新冠病毒健康檢查措施生效後，美國機場陷入大混亂。

新冠病毒健康檢查措施引致從歐洲返回美國的遊客，在通過海關之前需等待數小時，海關向每位遊客詢問他們的病史並檢查其症狀，因此排起了長長的人龍。早前，美國副總統彭斯（Mike Pence）表示，歐洲國家的旅行禁令將於周二擴大至英國和愛爾蘭。

伊利諾伊州州長普利茲克（JB Pritzker）在社交媒體Twitter稱，芝加哥奧黑爾機場的長長人龍是不可接受，人群正在等待通過海關，此問題需要立即解決。他已經與市長交談，希望促使聯邦政府採取行動解決這一問題。

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美國國土安全部（Homeland Security）代理部長沃爾夫（Chad Wolf）稱，他的辦公室正在與航空公司合作，以縮短等待時間。

有公共衛生專家指出，在擁擠的候機樓內等待，可能會導致更多人感染新型冠狀病毒。截至周六上午，美國已經暫停了來自26個歐洲申根國家的旅遊簽證30天，其中包括22個歐盟成員國和4個非歐盟國家。

當中，包括奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、意大利、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典和瑞士。

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責任編輯：曾子龍
 

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