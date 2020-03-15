【口罩股】比亞迪：成為全球最大口罩生產商 日產500萬個口罩

▲ 比亞迪公布成為全球生產最多口罩，每日生產約500萬個。

據外電報道指，獲巴菲特投資的中國電動汽車生產商比亞迪 （01211） ，於不到一個月前開始生產口罩，以對抗新冠肺炎疫情，目前已成為了全球最大的口罩生產商，每日生產約500萬個口罩。

比亞迪日均生產500萬個口罩

公司於3月13日（周五）發布聲明表示，公司每日生產的口罩約500萬個，目前正在計劃進一步擴大產能。據報道指，創始人王傳福將帶領3,000名工程師的團隊，從頭開始搭建生產線，約90%的生產線為比亞迪自製。不過，公司並未有指明生產那一類型的口罩。

全國每日生產5480萬個口罩

自今年年初，新冠肺炎疫情爆發以來，口罩和消毒液需求量急升，導致供應短缺。據國家發改委，中國是目前全球第一大口罩生產國，截至2月22日，中國每日生產量約5480萬個口罩，大約是2月1日的2.8倍。

口罩股「疫」市下齊急彈

此外，廣汽集團 （02238） 、石油巨頭中石化 （00386） 和iPhone組裝商鴻海等也都在生產口罩。值得留意的是，自疫情以來，部分公司相繼表示生產口罩後，公司股價隨即急升。就大洋集團 （01991） 為例，公司上月公布，開拓口罩生產線後，股價曾急升約逾1倍。

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