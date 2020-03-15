【口罩供應】一合口罩不急於申政府資助　待機械齊備才申請

▲ 一合口罩的廠房最多可設置6條生產線，將按需求調整。（一合口罩Facebook圖片）

政府早前推出「本地口罩生產資助計劃」，至今已收到63宗申請，2宗基本符合條件，等候政府審批。 政府未有公布該兩宗申請的所屬企業，本報向「一合口罩」查詢，創辦人何鍚漢透露，目前仍未申請有關資助。

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一合口罩：料獲資助機會大

據計劃秘書處（香港生產力促進局）透露， 58宗尚未完全符合計劃的基本條件，包括未有機器在港或原材料不符存量最低要求等，餘下3宗仍待核實其申請資格。曾透露將會申請資助的一合口罩創辦人何鍚漢指出，希望待機器3月下旬抵港後，才正式入紙申請。他又指，其公司一直有與政府聯繫，相信成功獲得資助的機會頗大，故不急於一時。

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本港學生有機會下月便正式復課，屆時小童口罩的需求或再度攀升。一合口罩現擬訂的三條口罩生產線，僅供應成人口罩，何鍚漢稱該三條生產線完成設置後，才會籌備小童口罩生產線；現時亦有物色相關生產機器。他又透露，其廠房最多可設置6條生產線，將按需求調整。

招聘過程較預期順利

日前，一合口罩正式開始聘請操作人員、運作主管、行政助理等，何稱目前人手已準備好50%。他續指，知道香港本地工業生產已式微多時，惟招聘過程比預期中順利。

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記者：葉泳珊