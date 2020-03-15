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【新冠肺炎】iPhone 9延遲推出　或需至6月WWDC才發布

科技 16:36 2020/03/15

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蘋果預料將會取消原定月底舉辦的產品發布會。(圖片來源: 法新社)

新冠肺炎疫情全球爆發，多個手機品牌推出新產品的計劃亦受影響。一直盛傳蘋果（Apple）會於本月底舉辦春季產品發布會，發布一部新的廉價版iPhone，現時預計有關發布會已經取消，主因蘋果總部所在地已禁止大型集會，加上供應鏈延遲問題，令蘋果難以確定產品發布計劃。

外界傳聞稱為iPhone 9或iPhone SE2的新iPhone，一直有指會參照2016年推出iPhone SE時的日程，於今年3月推出。但肺炎疫情勢將推延有關的產品發布計劃，有蘋果內部消息向外媒Cult of Mac指出，供應鏈在兩款新品的生產上出現延誤，加上Apple Park所在地聖塔克拉拉縣（Santa Clara County）已宣布禁止舉行1000人以上的聚會，因此蘋果不會舉行春季發布會。事實上，原定6月舉行的蘋果開發者會議（WWDC）亦已宣布改為網上集會，因此3月舉行產品發布會的可能性已愈來愈低。

或本月於官網直接推出

目前據外界推測，iPhone 9將有兩個可能發布的時機。首先有猜測指蘋果將直接於官網更新產品，因有消息指蘋果即使取消發布會，仍會在本月「有一些動作」，不過這做法仍不能解決產能不足的問題。另一可能性則是將iPhone 9推遲至WWDC才推出，根據則是來自在WWDC的新聞公布上，列明大會將會採用全新的線上格式，並包含面向消費者的內容。

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iPhone 9作為廉價版iPhone，據早前流出的規格資料，將會沿用iPhone 8設計，售價將為399美元起，設4.7吋屏幕，但處理器等配置則會採用與iPhone 11一樣的A13處理器。

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