【英國疫情】傳染病學家狠批「群體免疫」策略

新冠肺炎疫情席捲歐洲，當中英國的確診個案已突破1000宗。然而，英至今防疫措施相對保守，英國首席科學顧問瓦倫斯（Patrick Vallance）甚至指英方有意採取「群體免疫」策略，讓英國至少六成人口染病、產生抗體，言論惹各界學者非議。

英國政府首席科學顧問瓦倫斯（Patrick Vallance）表示，英國人要獲得群體免疫，大約60%的人口將需要受到感染以獲得免疫力。

英國諮詢公司行為洞察團隊（Behavioural Insights Team）負責人心理學家哈珀恩（David Halpern）表示：「有一點很重要，那就是假設流行病如我們所想的那樣傳染並在增長，那麼應限制其傳播，保護那些處於危險中的人群，使他們避免感染該疾病，等到其餘人群便獲得群體免疫力後，才讓他們出來。」

倫敦衛生與熱帶醫學院，新興傳染病學教授希伯德（Martin Hibberd）表示：「我確實擔心製定這樣的計劃，即假設如此大的人口將被感染，並有望康復和免疫，這可能不是我們所能做到的最好的選擇。」

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他稱：「另一種策略可能是試圖將壓制傳染病傳播的時間，等待足夠長的時間，直到某種治療方法出現。這似乎是新加坡等國家的戰略。儘管這種遏制方法顯然是困難，許多國家中可能做不到，但這確實是一個值得的目標，那些有能力的國家可以一試。」

前世界衛生組織主任科斯特洛（Anthony Costello）稱，英國政府倡議群體免疫與其他國家格格不入。他稱這可能與世衛政策相抵觸。他引用了世衛總幹事譚德塞稱：「國家應該從遏制政策轉向緩和政策的想法是錯誤和危險的。」

他指出，群體免疫甚至可能不會持久。冠狀病毒不一定會引起群體免疫，有可能像流感一樣，每年都會出現需要疫苗的新毒株。學者仍然有很多關於新冠肺炎免疫力的知識需要學習，使用疫苗是一種安全得多的方法。

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責任編輯：曾子龍

