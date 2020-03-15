【香港經濟】陳茂波料失業率攀升至9年來最高水平

▲ 財政司司長陳茂波在網誌中預期，本港失業率將加速惡化，本周公佈的最新失業率將攀升至約9年來最高水平。

國際金融市場過去一周表現動盪，財政司司長陳茂波發表網誌稱，環球經濟動盪令本港經濟承受更大壓力，可以預期失業率將加速惡化。「重災區」仍是飲食、零售、酒店住宿、建造等行業，由於不少企業縮減營運時間或暫時休業，裁員、減薪或要求員工放無薪假等，令失業率和就業不足率上升的同時，僱員收入亦減少，就業市場的受壓面進一步擴大，本周公布的最新失業率將攀升至約九年來最高水平。

陳茂波續指，在全力穩定經濟的同時，一直帶領各監管機構，以跨市場、聯動式實時監察各個金融環節的情況，尤其著重防範系統性金融風險。面對過去一周環球股市及商品期貨市場的動盪，本港金融巿場即使出現較顯著波幅及交投量增大，但股票、期貨及衍生工具巿場均如常有序運作；港交所的交易、結算和風險管理運作亦有秩序地進行。

陳茂波補充指，對沖基金及主要市場參與者的坐盤或沽空情況亦未見不尋常變化；港元匯率、利率都大致保持平穩；銀行體系流動性充裕，並有充足的資本支持，將持續監察市場情況，評估潛在系統性風險，在有需要時再加固防禦措施，以維護金融穩定。

增加公共開支支持經濟

針對本港經濟及就業壓力，陳茂波表示，增加公共開支是支持經濟及就業的方法之一，以失業嚴重的建造業為例，政府已有為數不少的工程項目準備就緒。同時，早前在《財政預算案》中，也提出想中小企提供由政府100%擔保的特惠低息貸款計劃，冀為面對難關的中小企提供資金周轉。

陳茂波指，正全力落實已獲立法會批准的措施，並希望立法會能盡快審議通過預算案，讓其他措施都能早日推出，發揮支撐經濟的作用。

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