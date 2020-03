【美國疫情】白宮指特朗普對新冠肺炎檢測 呈陰性反應

新型冠狀病毒肺炎殺入美國政壇,連總統特朗普也可能受感染,因為特朗普上周曾接觸確診者。他已經在周五(13日)接受了新冠肺炎檢測 。根據白宮一份聲明,特朗普對新冠肺炎檢測呈陰性反應。

美國白宮新聞秘書格里沙姆(Stephanie Grisham)在特朗普允許下發布結果:「與總統就新冠肺炎測試進行深入討論後,他選擇繼續進行檢測。即使他曾在海湖莊園與巴西代表團聚餐後一周,總統仍然沒有出現症狀。我每天都與CDC和白宮冠狀病毒特別小組保持聯繫。」

特朗普周六(14日)表示,在當天進入白宮簡報室之前,還進行了體溫測量,他的體溫正常。當被問及何時宣布他的冠狀病毒測試結果時,他稱測試已經送到實驗室,可能需要一兩天。

他強調,參加測試的原因是因為新聞媒體發瘋了。

(Trump said he took the test "only because the press is going crazy.")

早前,巴西總統新聞秘書確診後,曾經與他接觸的特朗普又表示不擔心。白宮更表示,特朗普沒計劃接受病毒檢測或自我隔離。

白宮醫師周五(13日)曾在備忘錄中表示,總統仍然沒有任何症狀,目前未顯示出對新冠肺炎檢測有反應,無需檢疫。

責任編輯:曾子龍