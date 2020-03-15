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【美國疫情】白宮指特朗普對新冠肺炎檢測 呈陰性反應

環球社會熱點 14:59 2020/03/15

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新型冠狀病毒肺炎殺入美國政壇，連總統特朗普也可能受感染，因為特朗普上周曾接觸確診者。他已經在周五（13日）接受了新冠肺炎檢測 。根據白宮一份聲明，特朗普對新冠肺炎檢測呈陰性反應。

美國白宮新聞秘書格里沙姆（Stephanie Grisham）在特朗普允許下發布結果：「與總統就新冠肺炎測試進行深入討論後，他選擇繼續進行檢測。即使他曾在海湖莊園與巴西代表團聚餐後一周，總統仍然沒有出現症狀。我每天都與CDC和白宮冠狀病毒特別小組保持聯繫。」

特朗普周六（14日）表示，在當天進入白宮簡報室之前，還進行了體溫測量，他的體溫正常。當被問及何時宣布他的冠狀病毒測試結果時，他稱測試已經送到實驗室，可能需要一兩天。

他強調，參加測試的原因是因為新聞媒體發瘋了。

（Trump said he took the test "only because the press is going crazy."）

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早前，巴西總統新聞秘書確診後，曾經與他接觸的特朗普又表示不擔心。白宮更表示，特朗普沒計劃接受病毒檢測或自我隔離。

白宮醫師周五（13日）曾在備忘錄中表示，總統仍然沒有任何症狀，目前未顯示出對新冠肺炎檢測有反應，無需檢疫。

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責任編輯：曾子龍

 

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