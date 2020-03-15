【全球大流行】國泰加開美國、倫敦回港航班　助留學生回港（第二版）

▲ 國泰宣布，3月17日至19日加開倫敦航班，助香港留學生和市民回港。

新冠肺炎疫情演變成全球大流行，港府周五（13日）晚建議在英國、美國等地港人若考慮回港，應及早啟程，特別是當地留學生。國泰航空 （00293） 公布，加開由美國及倫敦回港的航班及運力，下星期二至四（3月17日至19日），每日加開一班由倫敦希思路機場（Heathrow，LHR）回港的CX250航班，並會增加恢復3月19日由倫敦希思路出發的CX254 航班，以及另外分別於3月20日及3月21日出發的CX250航班。

此外，國泰也增加紐約、波士頓、洛杉磯等美國城市出發回港航班，具體如下：

紐約（JFK）： 恢復3月19日由紐約出發的CX845航班



波士頓（BOS）： 恢復3月20日由波士頓出發的CX811航班



洛杉磯（LAX）： 3月20日至28日（23日除外）由洛杉磯出發的CX881航班，將採用設有更多座位的大型航機運作



西雅圖（SEA）： 3月21日由西雅圖出發的CX857航班，將採用設有更多座位的大型航機運作



三藩市（SFO）： 3月16日的CX893航班及3月18日的CX879航班，將採用設有更多座位的大型航機運作

國泰表示，明白眾多身處北美及倫敦的香港留學生和市民都希望盡快返港，於復活節假期與家人團聚，將盡力協助。

國泰因應疫情大幅拖累需求，削減3、4月整體運力65%，包括暫停英國格域（Gatwick，LGW）航線。國泰昨日稱，已經恢復了3月17日至19日期間三班往來倫敦希思路和香港的航班，即每天增加一班來回航班。顧客現可以透過國泰網站以及環球客戶聯絡中心預訂由香港出發的CX255航班、由倫敦出發的CX250航班以及美國部分城市加開航班的額外機位。

記者：麥德銘

（第二版新增美國航班信息）

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