【捷克疫情】總理預告全國封城 外國人明起禁止入境

眼見新冠肺炎疫情在歐洲肆虐，捷克也推出霹靂手段，阻止疫情蔓延。捷克政府下令昨日起絕大部分商店停業10日，並於周一起禁止外國旅客入境。總理巴比什（Andrej Babis）今日預告進一步收緊措施，將可能實施全國封城隔離，以防疫情在國內傳播。而截至本港周日傍晚，捷克確診病例急增42宗，累計231宗，未有死亡病例。

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捷克當局過去數日已經下令學校停課，又禁止舉行體育比賽或音樂會等人多聚集的活動，如今決定進一步收緊。

全國絕大部分商店被勒令停業10日，只有食店、藥房、銀行、郵局、油站獲豁免；下星期一（16日）起，捷克公民禁止外遊，外國人也不得入境捷克。

內政部長哈馬切克（Jan Hamacek）表示，延後疫情輸入，藉以減輕公共醫療系統的壓力。他坦言，基於國家經濟，仍需要人們去上班，但希望大家之後盡量待在家中。

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捷克政府近日嚴加限制社交媒體有關疫情消息的流通，卻沒有安排更多潛在患者接受測試，惹來國民抨擊。政府則表示，已經訂購10萬份檢測試劑，以擴大檢測，預定下星期交付。

另有醫護報告指，即使是醫院、診所或藥房，均缺少防護用品，包括口罩和呼吸器。

責任編輯：方賢