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【滙豐股價】滙豐好友益美清倉滙豐　「出售實屬合理之舉」

金融經濟 16:49 2020/03/14

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益美控股指，其附屬公司於3月13日出售46.5萬股滙豐股份，套現2070萬元。

滙豐 （00005） 好友離場，益美國際控股 （01870） 發通告指，其附屬公司於3月13日（周五）出售46.5萬股滙豐股份，佔發行股數的0.002%，套現2070萬元，通告指出，該批股份於去年底約值2830萬元，故帳面錄得虧損約760萬元。以買入計約1990萬元計，僅獲利80萬元（不計現金股息）。

滙豐周五股價低見42元，收報45.7元，跌0.95元或2%，成交56.6億元。益美國際控股收報0.405元，跌12%，成交527萬元。

值得留意的是，益美主要選擇以股代息，由於滙豐股價下跌，但其間益美未有減持，變相所得的股息回報，跟隨股價下跌而減少。

益美指出，作為集團投資策略的一部分，於2016年以總成本約1990萬元購入滙豐股份以賺取穩定的股息收入。收購滙豐股份後，集團已收取合共91,851股滙豐股份以股代息，及約60萬元作為現金股息。

鑒於滙豐的現時表現、滙豐股份交易價格近期的下降趨勢，以及出售事項所得款項，高於集團於2016年就滙豐股份支付的購買成本，集團認為出售滙豐股份並保留現金用作一般營運資金，或用於未來更佳的投資機遇，實屬合理之舉。

益美為一間投資控股公司，於去年11月8日上市，集團則主要在香港從事為外牆工程，提供設計及建造解決方案，及為永久吊船提供設計及建造解決方案。

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香港股票 益美國際（01870） 減持 滙豐控股（00005）

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