【美國疫情】Netflix、Disney齊叫停北美影視製作抗疫

▲ 迪士尼及Netfilx均宣布，暫停北美地區的影視製作。

新型冠狀病毒肆虐美國，當地新冠病毒感染確診個案突破2000宗，為對抗疫情，美國娛樂巨企華特迪士尼（Disney，美：DIS）及串流平台Netflix（美：NFLX） 齊齊叫停北美地區影片製作。

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Netflix確認，基於政府防疫需要，將暫停美國及加拿大的電視劇及電影製作，為時兩周。Netflix未公布那些影視製作受影響，美國娛樂傳媒Deadline稱，極受歡迎的《怪奇物語》（Stranger Things）、《Grace and Frankie》等的製作都叫停。

迪士尼亦發聲明，稱製作團隊人員中雖暫未有人確診，但考慮到目前情況、製作團隊及員工的利益，暫停部分製作。多項受關注的影視項目，包括真人版《小魚仙》（The Little Mermaid）受影響。

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迪士尼同時宣布，因應疫情，提前在旗下影片平台Disney+推出已在戲院上映的動畫電影《魔雪奇緣2》（Frozen II），周日在美國上架。

行政總裁包正博（Bob Chapek）表示，希望在這個困難時期，予觀眾驚喜，稱電影強調堅忍不拔及家庭的重要，這些訊息十分適用於目前情況。

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