一文睇清恒指全周跌2113點驚慌一星期　滙豐低見42元

▲ 恒生指數一周跌2113點，以點數計，歷來第四傷，最傷為2018年2月9日一周，恒指急瀉3094點。

港股本周經歷驚心動泊的一周，股市本周打破多個紀錄，周四港股通淨流入達破紀錄的127億元；周五槓桿及反向投資產品成交額達37.8億元，創歷史新高；同日港股沽空成交激增至316億元，衝破以往紀錄。周末驚魂甫定，究竟過去一星期是什麼一回事？

油價挑起戰幔

3月6日的星期五，俄羅斯突然拒絕延長3月底到期的減產協議，紐約期油當日急跌10%，僅報41.28美元，沙特立即打價格戰，調低石油售價，令中東股市在周日即出現斷崖式急挫。一場腥風血雨的環球股市崩坍，亦由此展開。

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亞洲股市率先受考驗，最先反映市況的，是場外的黑期，恒指黑期挫近1000點，報25085點，道指期貨跌985點，報24804點。國際油價插近兩成，紐約期油報33.13美元，跌8.15美元或19.7%；布蘭特期油報36.44美元，跌8.83美元或19.5%。

本網當時報道股市實況時，需要格外緊密，日本股市較早開市，即閃跌逾4%，滙市同時異動，最代表恐慌情況的，是藍籌股中海油 （00883） 開市即跌22%，中石油 （00857） 及中石化 （00386） 同時急挫，滙豐 （00005） 亦同時失守50元關口，恒指低開1051點。

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原油ETF跟跌3成 黃金ETF靠穩

港股好不容易，力守25000關收市。不過，美股市場持續恐慌，標普500指數開市即挫7%，觸及熔斷機制，道指更跌逾2000點，以點數計，是歷史最大跌幅。

周中期待救市

恒指周二回升352點，周三跌160點，但都收報在25000點之上，就是等待特朗普宣布一系列抗疫紓困措施，不過，產油國沙特及阿聯酋突然出招，雙雙宣布增產，道指即挫千點，全日跌1464點，報23553點，跌幅5.9%。

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周四的特朗普講話，除了限制歐洲國家人仕入境美國外，便無其他實質宣布，環球股市即陷入暴瀉，跌入技術性熊市成為當日的主旋率。恒指其後一度急挫逾千點，失守關鍵的25000關口，並隨即陷入更悲觀情緒，恒生指數U盤收報24309點，跌922點或3.7%，跌穿「貿戰底」（24540點）。

深夜彷彿已代表會墜入更深淵的境地，美股周四開市急挫1745點，港股夜期插974點，大低水1208點。道指收市跌2352點，報21200點。

黃金暴瀉比特幣都跌

周四至周五出現異常情況，虛擬貨幣急挫，黃金急挫，日圓急挫及債價下跌，僅美元上升，4類的避險資產下跌，但股市並無大升，正反映市場流動性緊張，市場人仕指，由於原油及股市急挫，交易商追收孖展，令投資者需要沽出手上持倉來套現，變相加劇股市、黃金等跌勢，美股於周四是一周內第二次觸發熔斷機制，聯儲局緊急向市場注資，紓緩流動性。

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到周五，散戶熱捧的滙豐 （00005） 股價，開市即低見42元，股息率推高至9.45厘。騰訊 （00700） 跌7.6%，開報336元；友邦 （01299） 破底跌8.3%，開報63.1元。另外，中移動 （00941） 破底跌8.2%，開報50.9元；港交所 （00388） 跌3.5%，恒指亦曾跌1789點。

不過，市場中午傳出有新冠狀病毒的疫苗，環球股市即上演大奇迹日，港股全日跌少1500點，僅跌276點，收報24032點，一周跌2113點或8.1%。

人行於港股收市後，宣布3月16日定向降準，釋放長期資金5500億元，加上市場憧憬美國繼續放水，道指開市最多升1339點，夜期亦升逾600點。環球股市其後乏力，夜期亦倒跌，不過，特朗普於尾市宣布美國進入緊急狀態，聯邦政府將提供最多500億美元（約3900億港元），協助受疫情影響的美國人，道指收市升1985點或9.4%，報23185點，一周累跌2679點或10.4%。港股夜期及黑期均靠穩。

現貨金價收報1528.9美元，跌61.4美元或3.86%，一周累跌143.5美元或8.6%。金價跌仍有兩個可能性，一是在美股大升下，市場憂慮減少，減低黃金等避險需求；二是繼續被斬倉。

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