【美國疫情】特朗普：很可能短期內檢測 白宮醫生稱未接獲要求

新冠肺炎疫情在中國爆發後肆虐全球，外界關注經常接見各界人士的美國總統特朗普（Donald Trump）會否中招。雖然他之前對接受檢測諸多推搪，但隨著宣布全美國因應新冠肺炎疫情而進入緊急狀態，特朗普口風也見轉變，表示「很可能在短期內」接受檢測。但白宮醫生稱，特朗普未提出相關的檢測或隔離要求。

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特朗普坐鎮白宮，是美國權力第一人，加上年過七旬，健康狀況自然備受各界關注。特別是他先後跟新冠肺炎的確診患者有過直接和間接接觸，存在受感染風險。

他早前以自我感覺良好，沒有病徵的理由，拒絕接受新冠病毒檢測。

在周五頒布全國進入緊急狀態後，特朗普終於改變之前態度，表示「很可能在短期內」接受檢測，但何時實踐及會否向公眾交代，暫時都是未知之數。而他宣布緊急狀態之時，沒有戴上口罩，還跟多名在場官員和社會人士握手。

白宮醫生其後表示，特朗普沒有提出接受檢測或隔離的要求。

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在上月底，特朗普有份出席的保守派政治行動會議（CPAC），也有確診者參與，並曾跟政圈中人有直接接觸，包括兩名共和黨眾議員，而兩名議員同場也曾經與特朗普握手交談。

近至上周六，特朗普則在名下的海湖莊園接見巴西總統的新聞秘書魏因加滕（Fabio Wajngarten），2人跟副總統彭斯（Mike Pence）合照，期間無人戴口罩。據報他們之後曾於莊園內一同晚膳，除了魏因加滕其後確診，另一名一同晚餐的人士也證實中招。

責任編輯：方賢