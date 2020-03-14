  • 24°C
香港時間 : 2020314日 (六) 17:03
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【美國疫情】特朗普：很可能短期內檢測 白宮醫生稱不需隔離

環球政治 14:05 2020/03/14

分享：

新冠肺炎疫情在中國爆發後肆虐全球，外界關注經常接見各界人士的美國總統特朗普（Donald Trump）會否中招。雖然他之前對接受檢測諸多推搪，但隨著宣布全美國因應新冠肺炎疫情而進入緊急狀態，特朗普口風也見轉變，表示「很可能在短期內」接受檢測。但白宮醫生稱，特朗普不需隔離。

【美國緊急狀態】國家隊出手 特朗普宣布增購戰略石油儲備

【美國疫情】堅持不檢測 特朗普免露馬腳

特朗普坐鎮白宮，是美國權力第一人，加上年過七旬，健康狀況自然備受各界關注。特別是他先後跟新冠肺炎的確診患者有過直接和間接接觸，存在受感染風險。

他早前以自我感覺良好，沒有病徵的理由，拒絕接受新冠病毒檢測。

在周五頒布全國進入緊急狀態後，特朗普終於改變之前態度，表示「很可能在短期內」接受檢測，但何時實踐及會否向公眾交代，暫時都是未知之數。而他宣布緊急狀態之時，沒有戴上口罩，還跟多名在場官員和社會人士握手。

【美國疫情】特朗普指自己無病徵 毋須接受檢測

【美國疫情】白宮堅稱特朗普不需受測試 多名議員政要已隔離

在上月底，特朗普有份出席的保守派政治行動會議（CPAC），也有確診者參與，並曾跟政圈中人有直接接觸，包括兩名共和黨眾議員，而兩名議員同場也曾經與特朗普握手交談。

近至上周六，特朗普則在名下的海湖莊園接見巴西總統的新聞秘書魏因加滕（Fabio Wajngarten），2人跟副總統彭斯（Mike Pence）合照，期間無人戴口罩。據報他們之後曾於莊園內一同晚膳，除了魏因加滕其後確診，另一名一同晚餐的人士也證實中招。

責任編輯：方賢

相關文章

【美國疫情】特朗普指自己無病徵 毋須接受檢測
2020/03/11
【美國疫情】特朗普指自己無病徵 毋須接受檢測
【美國疫情】堅持不檢測 特朗普免露馬腳
今日
【美國疫情】堅持不檢測 特朗普免露馬腳
【美國緊急狀態】特朗普罕有撐民主黨 紓困法案在眾院通過
今日
【美國緊急狀態】特朗普罕有撐民主黨 紓困法案在眾院通過
【美國緊急狀態】國家隊出手 特朗普宣布增購戰略石油儲備
今日
【美國緊急狀態】國家隊出手 特朗普宣布增購戰略石油儲備
【美國疫情】官員承認檢測不到位 彭斯拒披露已檢測人數
2020/03/13
【美國疫情】官員承認檢測不到位 彭斯拒披露已檢測人數
美國 疫情 傳染病 特朗普 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【全球大流行】確診名人一覽 杜魯多太太也中招

下一篇文章

【美國緊急狀態】特朗普罕有撐民主黨 紓困法案在眾院通過
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【歐洲疫情分佈圖】西班牙開始封城 英超球員陸續中招
【歐洲疫情分佈圖】西班牙開始封城 英超球員陸續中招
【美國疫情分佈圖】全國突破2000確診 只剩一州未失守
【美國疫情分佈圖】全國突破2000確診 只剩一州未失守
【油價暴瀉】俄羅斯背叛油組拒再減產 劍指美國頁岩油
【油價暴瀉】俄羅斯背叛油組拒再減產 劍指美國頁岩油
新型冠狀肺炎全球疫情（03月14日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月14日 時間16:00）
【日本疫情分佈圖】九州再多兩縣失守 長崎、佐賀首現確診
【日本疫情分佈圖】九州再多兩縣失守 長崎、佐賀首現確診
【加拿大疫情分佈圖】杜魯多妻子中招 確診已破100宗
【加拿大疫情分佈圖】杜魯多妻子中招 確診已破100宗