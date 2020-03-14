【全球大流行】美頒全國緊急令抗疫 聯邦政府擬500億美元紓民困

美國總統特朗普在白宮玫瑰園宣布，因應新型肺炎全球大流行，全國進入緊急狀態。聯邦政府將提供最多500億美元，協助受疫情影響的美國人。

市場對措施反應正面，美股應聲勁升。

特朗普表示，根據《斯塔福德法案》，他有緊急權力在有需要時推出更多應急措施。他又指，將為更多美國人提供病毒測試，並會與私營機構在測試設施上加強合作，但強調國民毋須急於接受測試。

美國能源部將購買大量石油，用作戰略石油儲備；所有由聯邦政府持有的學生貸款，利息將獲豁免。

另一方面，法國總統馬克龍說，七國領袖同意周一舉行視像峰會，討論新型肺炎問題。

加拿大央行宣布緊急減息，將政策利率下調半厘，至0.75厘，以應對疫情和油價急跌對經濟的衝擊。

《斯塔福德法案》全稱為《斯塔福德災難與緊急援助法》（Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act），在1988年通過，屬於美國聯邦法例，用以在面臨重大災難時，從聯邦政府層面有系統地向州和地方政府提供應對災難的援助，包括調動聯邦基金。

聯邦援助行動將會由聯邦緊急事務管理署牽頭，可動用28個聯邦機構和美國紅十字會等非政府組織，協助應對災難。



