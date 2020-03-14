  • 20°C
香港時間 : 2020314日 (六) 06:17
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【美股收市】美頒全國緊急令抗疫　道指收市飈1985點

環球經濟金融 03:37 2020/03/14

分享：

美國總統特朗普在白宮玫瑰園宣布，因應新型肺炎全球大流行，全國進入緊急狀態。聯邦政府將提供最多500億美元，協助受疫情影響的美國人。市場對措施反應正面，道指應聲急漲近2千點。

另邊廂，加拿大央行宣布緊急減息，將政策利率下調半厘，至0.75厘，以應對疫情和油價急跌對經濟的衝擊。

本港今晨4時（即收市)，道指升1985點，報23185點，升幅9.4%；標指升230點，報2711點，升幅9.3%；納指升673點，報7874點，升幅9.3%。

總結一周，道指累跌10.4%，標指累跌8.8%，納指累跌8.2%。

標指11個板塊全綫上升，金融及科技板塊勁升13%及11%，高盛及摩通升15.6%及14.2%，英特爾漲14%、微軟升10.7%，蘋果升9.5%。其他如通訊服務、能源、房地產及必需消費品升8.4%至9.2%；工業、醫療保健及原材料亦有逾7%升幅。

市場憧憬紓困措施出台，美元向好，美滙指數曾升1.4%，高見98.81；日圓最多挫3.7%，低見108.5兌1美元，每百日圓兌7.1854港元；現貨金跌穿1,600美元後尾市跌3.4%，報1522.17美元。美國債價下跌，10年債息一度升穿1厘，高見1.0152厘，升幅21點子。

美國能源部將購買大量石油，用作戰略石油儲備，刺激油價造好。布蘭特期油經歷周四大跌7%後，周五反彈5.5%，報35.06美元；紐約期油升5.4%，報33.19美元。
 

加拿大央行 納斯達克綜合指數 美滙指數 加拿大 新冠肺炎 全球大流行 美股 白宮 標準普爾500指數 特朗普

上一篇文章

加拿大突減息半厘 向金融體系注3000億加元

下一篇文章

【新冠肺炎】法國單日多近800確診　巴黎多個景點關閉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【日本疫情分佈圖】國會通過法案 容許安倍頒緊急狀態
【日本疫情分佈圖】國會通過法案 容許安倍頒緊急狀態
【油價暴瀉】俄羅斯背叛油組拒再減產 劍指美國頁岩油
【油價暴瀉】俄羅斯背叛油組拒再減產 劍指美國頁岩油
【美國疫情分佈圖】全國突破1700確診 逾90%州失守
【美國疫情分佈圖】全國突破1700確診 逾90%州失守
【加拿大疫情分佈圖】杜魯多妻子中招 確診已破100宗
【加拿大疫情分佈圖】杜魯多妻子中招 確診已破100宗
新型冠狀肺炎全球疫情（03月14日 時間06:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月14日 時間06:00）
【歐洲疫情分佈圖】西班牙開始封城 英超球員陸續中招
【歐洲疫情分佈圖】西班牙開始封城 英超球員陸續中招