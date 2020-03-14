【美股收市】美頒全國緊急令抗疫　道指收市飈1985點

美國總統特朗普在白宮玫瑰園宣布，因應新型肺炎全球大流行，全國進入緊急狀態。聯邦政府將提供最多500億美元，協助受疫情影響的美國人。市場對措施反應正面，道指應聲急漲近2千點。

另邊廂，加拿大央行宣布緊急減息，將政策利率下調半厘，至0.75厘，以應對疫情和油價急跌對經濟的衝擊。

本港今晨4時（即收市)，道指升1985點，報23185點，升幅9.4%；標指升230點，報2711點，升幅9.3%；納指升673點，報7874點，升幅9.3%。

總結一周，道指累跌10.4%，標指累跌8.8%，納指累跌8.2%。

標指11個板塊全綫上升，金融及科技板塊勁升13%及11%，高盛及摩通升15.6%及14.2%，英特爾漲14%、微軟升10.7%，蘋果升9.5%。其他如通訊服務、能源、房地產及必需消費品升8.4%至9.2%；工業、醫療保健及原材料亦有逾7%升幅。

市場憧憬紓困措施出台，美元向好，美滙指數曾升1.4%，高見98.81；日圓最多挫3.7%，低見108.5兌1美元，每百日圓兌7.1854港元；現貨金跌穿1,600美元後尾市跌3.4%，報1522.17美元。美國債價下跌，10年債息一度升穿1厘，高見1.0152厘，升幅21點子。

美國能源部將購買大量石油，用作戰略石油儲備，刺激油價造好。布蘭特期油經歷周四大跌7%後，周五反彈5.5%，報35.06美元；紐約期油升5.4%，報33.19美元。

