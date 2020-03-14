  • 20°C
香港時間 : 2020314日 (六) 04:47
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【美股尾市】特朗普宣布國家進入緊急狀態　道指急漲千點（不斷更新〉

環球經濟金融 02:03 2020/03/14

分享：

美股午市維持逾900點升勢，市場密切注視疫情發展及各國應對措施。有傳美國總統特朗普計劃周五宣布國家進入緊急狀態，動用《斯塔福德法案》(Stafford Act)向各州及地方政府提供更多聯邦援助，美股反覆。

特朗普於推特發帖，表示將於當地下午3時在白宮，召開新冠肺炎疫情新聞發布會。

【3：34】美國總統特朗普宣布國家進入緊急狀態，並宣布最多動用500億美元援助受疫情影響的國民，市場對措施反應正面，道指應聲急漲逾千點。道指升1036點，報22237點，標指升98點，報2579點；納指升337點，報7539點。

【2：36】美股升幅收窄, 市場等候特朗普新聞發布會, 道指升620點，報21820點，升幅2.9%；標指升84點，報2565點，升幅3.4%；納指升188點，報7390點，升幅2.6%。

【1：45】多國央行及金融監管機構聯手出招，向銀行體系注資增強流動性或禁止沽空股票，環球股市大幅反彈，美股周五早段一度急升逾6%，道指曾升1339點。

本港今晨1時45分，道指升944點，報22144點，升幅4.5%；標指升108點，報2589點，升幅4.4%；納指升285點，報7486點，升幅4%。

標指11個板塊全綫上升，金融股升近7%最亮麗，高盛及摩通齊升逾9.6%，科技股漲4.9%，其中英特爾及蘋果勁彈8%及5.9%。

市場憧憬紓困措施出台，美元向好，美滙指數曾升1.3%，高見98.78；日圓最多挫3.2%，低見108兌1美元，每百日圓兌7.2042港元；現貨金跌穿1,600美元後反覆偏軟，午市跌3.8%，報1516.33美元。美國債價下跌，10年債息一度升近1厘，高見0.9829厘，升幅17點子 , 午市報0.9362厘，升13點子。

特朗普於推特發帖，表示將於當地下午3時在白宮，召開新冠肺炎疫情新聞發布會。（推特截圖）

美股 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數 國債 白宮 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【新冠肺炎】世衛指歐洲已成為新型肺炎疫情的震中

下一篇文章

【歐股收市】原材料股及車股領漲 歐股彈1.4%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【歐洲疫情分佈圖】西班牙開始封城 英超球員陸續中招
【歐洲疫情分佈圖】西班牙開始封城 英超球員陸續中招
新型冠狀肺炎全球疫情（03月14日 時間04:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月14日 時間04:00）
【日本疫情分佈圖】國會通過法案 容許安倍頒緊急狀態
【日本疫情分佈圖】國會通過法案 容許安倍頒緊急狀態
【加拿大疫情分佈圖】杜魯多妻子中招 確診已破100宗
【加拿大疫情分佈圖】杜魯多妻子中招 確診已破100宗
【油價暴瀉】俄羅斯背叛油組拒再減產 劍指美國頁岩油
【油價暴瀉】俄羅斯背叛油組拒再減產 劍指美國頁岩油
【美國疫情分佈圖】全國突破1700確診 逾90%州失守
【美國疫情分佈圖】全國突破1700確診 逾90%州失守