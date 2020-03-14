【美股午市】特朗普擬宣布國家進入緊急狀態　道指升幅收窄（不斷更新〉

美股午市維持逾900點升勢，市場密切注視疫情發展及各國應對措施。有傳美國總統特朗普計劃周五宣布國家進入緊急狀態，動用《斯塔福德法案》(Stafford Act)向各州及地方政府提供更多聯邦援助，美股早段逾千點升幅大為收窄。

特朗普於推特發帖，表示將於當地下午3時在白宮，召開新冠肺炎疫情新聞發布會。

【2：36】美股升幅收窄, 市場等候特朗普新聞發布會, 道指升620點，報21820點，升幅2.9%；標指升84點，報2565點，升幅3.4%；納指升188點，報7390點，升幅2.6%。

【1：45】多國央行及金融監管機構聯手出招，向銀行體系注資增強流動性或禁止沽空股票，環球股市大幅反彈，美股周五早段一度急升逾6%，道指曾升1339點。

本港今晨1時45分，道指升944點，報22144點，升幅4.5%；標指升108點，報2589點，升幅4.4%；納指升285點，報7486點，升幅4%。

標指11個板塊全綫上升，金融股升近7%最亮麗，高盛及摩通齊升逾9.6%，科技股漲4.9%，其中英特爾及蘋果勁彈8%及5.9%。

市場憧憬紓困措施出台，美元向好，美滙指數曾升1.3%，高見98.78；日圓最多挫3.2%，低見108兌1美元，每百日圓兌7.2042港元；現貨金跌穿1,600美元後反覆偏軟，午市跌3.8%，報1516.33美元。美國債價下跌，10年債息一度升近1厘，高見0.9829厘，升幅17點子 , 午市報0.9362厘，升13點子。

▲ 特朗普於推特發帖，表示將於當地下午3時在白宮，召開新冠肺炎疫情新聞發布會。（推特截圖）