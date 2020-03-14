【道指熊市】槓桿或成美股急瀉元兇　與A股2015跌勢相似

▲ 去年9月，美股市場已現過度槓桿端倪，其時美國隔夜repo市場曾經出現利率突然飆升至10%的現象

道指連續急跌，肺炎疫情及原油價格戰固然是跌市導火綫，但為何跌幅如此迅速？背後元兇可能又是孖展惹的禍，參考目前跌勢情況，美股大市下滑速度與2015年A股股災時相似，各資產類別相關性拉近，亦正好反映市場現「錢荒」。

早於上周，市場股市急挫之餘，黃金同樣走低，市場已出現基金拋售黃金，以應付股市急瀉帶來的孖展壓力之說，並令資產相關性扭曲，股市大挫期間，黃金亦未能發揮避險作用。

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當股市意外急跌，投資者便需「補孖展倉」，一旦相關投資者未有足夠資金，銀行、證券便需快速斬倉，沽盤連環湧現下，跌勢自然急速。

本周一（9日）時，美國紐約儲行宣布再度增加repo（回購操作，Repurchase Agreement）以緩和市場流動性困境，或已側面反映股市槓桿嚴重，令貨幣市場短期出現「搶資」。

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參考2015年A股股災時走勢，由於內地重手打擊場外配資，令市場急瀉，滬綜指最傷的一周累插約13.3%，而截至周五晚約11時，美股道指一周計累插16.6%，跌勢與其相似。

事實上，去年9月，美股市場已現過度槓桿端倪，其時美國隔夜repo市場曾經出現利率突然飆升至10%的現象。按瑞信亞太區私人銀行大中華區副主席陶冬的說法，就是「投資者槓桿壓得太高，股價意外急跌可能觸發一系列去槓桿，而群體性去槓桿可能導致自相踐踏的惡性循環；在QE時代金融企業如此缺錢，唯一的解釋是大家都把資金槓桿壓得很高，而且賭一旦有事央行會出手救援。」

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