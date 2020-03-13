【滙豐易帥？】滙豐擬招攬前花旗高層任CEO　惟再遭婉拒

▲ 滙豐查探曾任花旗集團總裁的傅偉思，對任職該行行政總裁一職的興趣，不過傅偉思已拒絕有關請求。（資料圖片）

外電引述消息指，繼續行政總裁遴選程序的滙豐 （00005） ，曾接觸前花旗集團總裁傅偉思（James Forese），試探對方出任滙豐行政總裁的興趣，惟傅偉思以私人理由拒絕。今次已經是第3名市傳大熱的「空降」人選退出遴選程序。

滙豐發言人對此表示拒絕置評。

現年57歲的傅偉思，將於5月起成為滙豐獨立非執行董事，同時獲委任為監察委員會、薪酬委員會以及提名及企業管治委員會成員。

滙豐主席杜嘉祺曾表示，傅偉思在金融業及企業策略方面擁有豐富經驗，加上其對銀行業務及金融服務具備廣泛知識，必定能為董事會帶來寶貴意見。

傅偉思於1985年加入所羅門兄弟（Salomon Brothers），開始其華爾街的職業生涯，並於2007年成為花旗集團交易業務主管，離職花旗前擔任集團機構客戶部總裁及行政總裁，亦曾任證券及銀行業務部行政總裁及環球市場業務主管。

所羅門兄弟是華爾街的著名投資銀行，成立1910年，及後於1990年代末，被現屬花旗集團的旅行者集團併購。

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責任編輯：趙偉津