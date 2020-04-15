環法單車賽延至8月底 全球體育賽事疫情安排一覽

▲ 【歐國盃延期】全球體育賽事疫情安排一覽 新冠肺炎打亂國際體壇

新冠肺炎疫情在中國爆發，其後蔓延至全世界，體育界相繼有球員或職員確診，導致大量賽事暫停或押後，原定7月舉行的東京奧運也延期至明年。另外，由於法國宣布延長限制公共活動至7月，環法單車賽決定延至8月29日至9月20日期間舉行，格蘭披治一級方程式法國站亦有可能延遲。

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以下為主要體育賽事的最新安排：

單車

環法單車賽（Tour de France）因應法國政府延長限制公共活動至7月，賽會宣布賽事延遲到8月29日展開，9月20日結束。

巴黎-尼斯賽（Paris-Nice）取消第8階段，並提前一日結束整項賽事。

環意單車賽（Giro d'Italia）原定於5月9日在匈牙利布達佩斯開始，賽事亦已經押後。

奧運

東京奧運原定今年7月舉行，日本政府向國際奧委會（IOC）要求延期，雙方決定延後至明年7月23日至8月8日舉行。

【東京奧運】明年7月23日舉行 8月8日結束

足球

英超據報正推動在6月6日重啟賽事，英冠、英甲及英乙亦會同期復賽。

【英超復賽】英媒指6月6日重啟 復賽現曙光

2020年歐洲國家盃將延至2021年6月舉行。

法國職業足球聯賽賽會（LFP）計劃法國甲組聯賽於今年6月3日或17日重開，並希望可於7月25日結束球季。

美洲

美洲國家盃延期至明年6月舉行。

美國職業籃球聯賽（NBA）暫停賽季。

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美國職業冰球聯賽（NHL）暫停賽季。

美國職業足球聯賽（MLS）暫停賽季。

美國美式足球聯盟（NFL）暫停賽季。

美國職業棒球大聯盟（MLB）暫停賽季。

籃球

歐洲籃球聯賽（Euroleague）暫停各級賽事，包括EuroLeague、EuroCup、Euroleague Next Generation Tournament。

欖球

3場六國賽押後。

世界七人欖球賽的新加坡和香港站由4月推遲至10月。

歐洲欖球（Rugby Europe）宣布，暫停在3月13日至4月15日期間的所有比賽和錦標賽。

法國欖球聯會暫停所有比賽。

賽車

格蘭披治一級方程式取消了澳洲站，加上法國宣布延長限制公共活動至7月，原定於6月28日舉行的法國站亦有機會延遲。

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世界電單車錦標賽（MotoGP）的卡塔爾、泰國、美國德州和阿根廷站將無法如期進行。

美國納斯卡賽車（NASCAR）本月在亞特蘭大和邁阿密的比賽將閉門舉行。

網球

溫布頓錦標賽原定在6月28至7月11日舉行，也因疫情取消。

法網延期至9月舉行。

ATP世界巡迴賽暫停賽事至7月13日。

國際女子網球協會（WTA）暫停賽事至7月13日。

田徑

世界田徑室內錦標賽南京站原定 3月13日至15日舉行，如今延遲舉行。

巴黎、倫敦、巴塞羅那的馬拉松比賽亦被押後。

划艇

兩場原定在意大利舉行的世界盃賽事和歐洲奧運資格賽均取消。

乒乓球

在南韓舉行的世界錦標賽從3月推遲到6月。

高爾夫球

PGA錦標賽的佛羅里達州賽事，以及接下來三場賽事均已取消。

大師賽（Masters Tournament）原定4月9至12日舉行，已宣布押後。

女子高球（LPGA）的泰國和新加坡賽事均被取消。

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