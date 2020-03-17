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【新冠肺炎】歐國盃延至明年 全球體育賽事最新安排一覽

環球社會熱點 22:25 2020/03/17

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新冠肺炎疫情在中國爆發，其後蔓延至全世界，體育界近日相繼有球員或職員確診，導致大量賽事被迫暫停或押後，亦更令人憂慮原定7月舉行的東京奧運能否如期進行。歐洲足協周二確認，今年夏天舉行的歐洲國家盃，推遲至2021年6月舉行。

以下為主要體育賽事的最新安排：

  • 奧運

東京奧運的點燃聖火儀式不會安排沒有觀眾現場見證。

希臘奧委會（HOC）暫停了餘下的傳聖火活動，以免吸引人群。

  • 足球

英格蘭所有高級足球賽，包括英超、英冠和女子超級聯賽（WSL），都暫停到最少4月4日。英超暫停至4月3日 歐聯歐霸下周賽事延遲

英格蘭國家隊原定3月27日至31日，跟意大利和丹麥舉行友誼賽，將會取消。

歐洲足協推遲所有原定3月中旬舉行的歐冠和歐霸賽事。2020年歐洲國家盃將延至2021年6月舉行。

法國甲組和乙組聯賽均暫停，直至另行通知。

西班牙甲組和乙組聯賽的所有比賽都延遲了兩星期，4月18日的國王盃亦押後。

挪威取消原定於3月26日舉行的挪威對塞爾維亞的2020年歐國盃附加賽。

波蘭所有職業球賽推遲到最少3月底。

荷蘭各級聯賽暫停至3月底。國家隊亦取消3月底跟美國和西班牙的熱身賽。

國際足協同意推遲3月和6月的亞洲區世界盃外圍賽，以及3月底的南美區外圍賽。

德甲停賽至4月初。

  • 北美

美國職業籃球聯賽（NBA）暫停賽季。NBA爵士Rudy Gobert確診 事前懶得戚摸mic（有片）

美國職業冰球聯賽（NHL）暫停賽季。

美國職業足球聯賽（MLS）暫停賽季。

美國美式足球聯盟（NFL）現正休季，暫未知有何應對疫情的安排。

美國職業棒球大聯盟（MLB）新一個球季原定3月26日開鑼，如今至少推遲2星期。

  • 籃球

歐洲籃球聯賽（Euroleague）暫停各級賽事，包括EuroLeague、EuroCup、Euroleague Next Generation Tournament。

  • 欖球

3場六國賽押後。

世界七人欖球賽的新加坡和香港站由4月推遲至10月。

歐洲欖球（Rugby Europe）宣布，暫停在3月13日至4月15日期間的所有比賽和錦標賽。

法國欖球聯會暫停所有比賽。

  • 賽車

格蘭披治一級方程式取消了澳洲站，並押後接下來的巴林、越南和中國站比賽，希望可在5月底恢復比賽，但仍存在疑問。【F1賽車】墨爾本站取消 麥拿侖成員中招退賽

世界電單車錦標賽（MotoGP）的卡塔爾、泰國、美國德州和阿根廷站將無法如期進行。

美國納斯卡賽車（NASCAR）本月在亞特蘭大和邁阿密的比賽將閉門舉行。

  • 網球

ATP世界巡迴賽取消3月底舉行的邁阿密公開賽（3月23日至4月5日），並暫停賽事六星期。

聯邦盃（Fed Cup）原定4月中旬舉行決賽，如今亦推遲。

巴黎銀行公開賽（BNP Paribas Open）在美國加州印第安維爾斯的賽事取消。

國際女子網球協會（WTA）取消3月和4月在墨西哥和哥倫比亞舉行賽事，而西安及昆明的公開賽亦已取消。

  • 田徑

世界田徑室內錦標賽南京站原定 3月13日至15日舉行，如今延遲舉行。

巴黎、倫敦、巴塞羅那的馬拉松比賽亦被押後。

  • 划艇

兩場原定在意大利舉行的世界盃賽事和歐洲奧運資格賽均取消。

  • 乒乓球

在南韓舉行的世界錦標賽從3月推遲到6月。

  • 高爾夫球

PGA錦標賽的佛羅里達州賽事，以及接下來三場賽事均已取消。

大師賽（Masters Tournament）原定4月9至12日舉行，已宣布押後。

女子高球（LPGA）的泰國和新加坡賽事均被取消。

印度公開賽、馬來亞銀行錦標賽和中國公開賽則推遲舉行。

  • 單車

阿聯酋巡迴賽的最後兩個階段取消。

巴黎-尼斯賽（Paris-Nice）取消第8階段，並提前一日結束整項賽事。

環意單車賽（Giro d'Italia）原定於5月9日在匈牙利布達佩斯開始，賽事亦已經押後。

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