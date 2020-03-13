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【熊市來臨】夜期點解彈唔起？四大原因困擾！

金融經濟 22:23 2020/03/13

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有加拿大生物醫藥公司聲稱成功研製肺炎疫苗，內地收市後亦公布定向降準，3月16日（下周一）生效。不過，美股道指早段急漲逾千點後，升幅大為收窄，截至本港時間晚上10點，僅升約600多點，連帶港股夜期走勢亦欠佳，由高水400多點轉為低水超過100點。究竟原因為何？本網綜台四大潛在因素：

市場情緒仍偏恐慌

雖然肺炎疫苗消息令人振奮，惟該疫苗短期內仍難推出市面，僅預視環球中長綫有能力對抗疫情，所謂「遠水不能救近火」，愈來愈多名人感染下，資金看法仍審慎。俗稱恐慌指數的芝加哥期權交易所波動指數（VIX）今日即便回落，仍處67的高水平，反映悲觀氣氛未完全扭轉。

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救市措施早於預期之內

內地降準救市，「放水」超過5000億元人民幣。不過，疫炎疫情困擾下，外界早料內地將出招支撐經濟，所以降準早在市場預期之內，額外刺激作用未致太大；相反，一旦中央後續救市措施力度不足，更有可能令市場失望，加劇回吐。

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力度不足

美國聯儲局透過紐約聯儲銀行，分3次向銀行體系注入5,000億美元短期資金，總規模達1.5萬億美元。不過，市場目前更希望的，應該是美國再度推出量化寬鬆，故僅僅1.5萬億美元短期資金，被部分市場人士視為力度不足。除此之外，內地降準只屬「定向」，釋放的資金未如「全面降準」高，故支持力度亦有一定限制。

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原油價格戰未解決

原油價格戰未見明朗，若亂局延續，勢拖累美國能源公司現金流，並打擊其還債能力，連鎖反應蔓延下，整體市場資金鏈或見隱憂。

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