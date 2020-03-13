  • 22°C
香港時間 : 2020314日 (六) 01:28
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【全球大流行】巴西總統對新冠檢測呈陰性（第二版）

金融經濟 23:56 2020/03/13

分享：

新冠肺炎在全球蔓延，歐美相繼有政要、藝人及球星確診。英國《衛報》報道引述巴西傳媒報道，上周曾與美國總統特朗普會面及進餐的巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）傳確診，博爾索納羅最新在社交網站指，最新對新冠病毒檢測呈陰性。

此外，特朗普女兒伊萬卡（Ivanka Trump）上周曾會面確診新冠狀肺炎的澳洲內政部長達頓（Peter Dutton）。

據路透報道，根據白宮日程安排，特朗普在輿情壓力，計劃將於周五與試劑公司商討增加病毒測試範圍。

事源一名巴西政府新聞秘書，上周六（7日）隨團到訪美國，與美國總統特朗普及副總統彭斯會面，且在海湖莊園共進晚餐，返國後對新冠肺炎病毒結果呈陽性。

消息曝光後，巴西總統博爾索納羅亦隨即進行病毒測試。特朗普亦曾就事件回應，他當時表示對博爾索納羅需接受新冠病毒監察，自己並不感到擔心，亦不會進行病毒測試。

澳洲疫情持續，澳洲內政部長達頓亦確診新冠肺炎。內地微博流傳新聞指，他上周曾到訪美國，期間與美國總統特朗普女兒伊萬卡會面以及司法部長巴爾（William Barr）。特朗普及伊萬卡紛紛空降微博前十大熱搜。

特朗普女兒伊萬卡與澳洲官員會面

（第二版新增檢測結果）

相關文章：

【全球大流行】巴西官員晤特朗普後確診　特朗普：並不擔心

【FakeNews】內地謠傳特朗普確診新冠肺炎　暗示白宮關閉與此關聯

疫情 博爾索納羅 特朗普 彭斯 巴西 美國 肺炎 新冠肺炎 全球大流行 武漢肺炎

上一篇文章

【熊市來臨】金價4天暴跌9%　滙豐ADR失守45關（不斷更新）

下一篇文章

【熊市來臨】夜期點解彈唔起？四大原因困擾！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十七版）
【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十七版）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）